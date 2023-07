Apple AirPods a €119: il massimo della performance al 25% IN MENO

Gli Apple AirPods con Custodia di Ricarica tramite cavo (seconda generazione) sono ora disponibili su Amazon con uno sconto imperdibile del 25%. Scegli la praticità e l’innovazione di Apple per goderti la musica, le chiamate e altro ancora, tutto senza fili e con una qualità del suono eccezionale. Affrettati e approfitta di questa offerta speciale, potresti avere a disposizione solo un breve periodo di tempo per ottenere il miglior affare su questi auricolari di tendenza!

Apple AirPods di seconda generazione in sconto pazzesco

Prezzo originale: 159,00€

Prezzo scontato: 119,00€

Risparmio: 25%

Gli Apple AirPods rappresentano l’apice dell’innovazione e della tecnologia nel campo degli auricolari wireless. Progettati con cura per offrirti una qualità del suono senza paragoni e un comfort duraturo, questi auricolari ti consentiranno di immergerti completamente nella tua musica preferita o nelle conversazioni telefoniche, senza il fastidio dei cavi. Grazie al chip H1 di Apple, gli AirPods garantiscono una connessione wireless stabile e veloce al tuo dispositivo, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più fluida e coinvolgente.

Specifiche Tecniche dei Apple AirPods (Seconda Generazione):

Custodia di Ricarica : La pratica custodia ti offre fino a 24 ore di autonomia complessiva per gli auricolari. Basta inserire gli AirPods nella custodia per avviarne automaticamente la ricarica.

: La pratica custodia ti offre fino a 24 ore di autonomia complessiva per gli auricolari. Basta inserire gli AirPods nella custodia per avviarne automaticamente la ricarica. Rilevamento Automatico : Gli AirPods rilevano quando li indossi e mettono in pausa la riproduzione quando li togli. La riproduzione riprende immediatamente quando li rimetti.

Attivazione Vocale "Ehi Siri" : Attiva Siri con la tua voce senza dover utilizzare le mani. Chiedi di cambiare canzone, regolare il volume, fare una chiamata e altro ancora.

Connessione Istantanea : Basta aprire la custodia di ricarica vicino al tuo dispositivo Apple per connettere automaticamente gli AirPods.

: Basta aprire la custodia di ricarica vicino al tuo dispositivo Apple per connettere automaticamente gli AirPods. Sensore Ottico e Accelerometro: Gli AirPods rilevano quando li indossi e mettono in pausa la musica quando li togli. Inoltre, grazie all’accelerometro, sono in grado di rilevare i tuoi movimenti per adattarsi alle tue esigenze.

Per un’esperienza di ascolto senza precedenti e la libertà di muoverti senza fili, gli Apple AirPods con Custodia di Ricarica sono la scelta ideale per te. Con uno sconto del 25%, non c’è momento migliore per acquistare questi auricolari di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.