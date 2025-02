Apple AirPods 4: le più innovative sul mercato ad un prezzo schock

Non rinunciare ad avere gli auricolari più esclusivi del momento ad un prezzo super scontato! Stiamo parlando delle Apple AirPods 4, oggi disponibili su Amazon a soli 129 euro con un mega sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple AirPods 4: audio inconfondibile e massima versatilità

Le Apple AirPods 4 rappresentano un vero e proprio modello top di gamma per chi è appassionato di musica e vuole godere al massimo dei propri brani preferiti.

Questi auricolari vantano il chip H2 progettato da Apple che garantisce performance eccellenti, offrendo un’esperienza audio coinvolgente con alti cristallini e bassi super profondi. In più, sono dotati dell’innovativa modalità “Isolamento vocale” che migliora la qualità delle tue telefonate in quanto, sfruttando l’audio computazionale evoluto, riduce il rumore di fondo mentre isola il suono della tua voce e lo rende più nitido in ogni occasione.

Allo stesso tempo, la modalità di utilizzo è davvero semplicissima: basterà avvicinare le cuffie al tuo dispositivo e toccare “Connetti” sul display, mentre usando “Condivisione audio” è facile godersi in coppia un brano o un film, ognuno con il proprio paio di AirPods.

In più, gli auricolari hanno un sensore che rileva il contatto con la pelle, quindi fanno partire automaticamente l’audio quando li indossi, e lo mettono in pausa non appena li togli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.