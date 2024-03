Apple AirPods (3° gen): solo per oggi a 159 euro su Amazon!

Oggi abbiamo scovato per te una super offerta. Oggi su Amazon puoi acquistare le fantastiche Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ad un prezzo scontato. Risparmi 40 euro e le paghi solamente 159 euro! Non solo, Amazon ti da anche la possibilità di alleggerire ulteriormente la spesa e pagarle in piccole e comode rate mensili a tasso zero mediante il servizio Cofidis!

Apple AirPods: semplicemente fantastiche e adesso anche ad un prezzo scontato su Amazon!

I prodotti Apple non hanno bisogno di presentazioni ma noi ci teniamo a fornirti un quadro completo e soprattutto a farti conoscere le fantastiche caratteristiche di un accessorio che oggi è tuo ad un prezzo super scontato.

Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica.

Sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate.

Resistenza al sudore e all’acqua per AirPods e custodia di ricarica.

Custodia di ricarica Lightning o MagSafe.

Fino a 6 ore di ascolto.

Fino a 30 ore totali di ascolto.

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”.

Sono facili da configurare, capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro.

Puoi condividere l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

Prendile ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.