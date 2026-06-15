Apple aggiorna la lista degli iPhone vintage: cosa cambia per utenti e riparazioni

Una novità che riguarda da vicino chi usa ancora modelli non più recenti, perché pesa su assistenza, riparazioni e disponibilità dei ricambi. Nessun telefono smetterà di funzionare all’improvviso, sia chiaro. Le funzioni restano quelle di prima. Ma da ora, per alcuni interventi in Apple Store o nei Centri Assistenza Autorizzati Apple, conterà sempre di più una cosa molto pratica: se il pezzo c’è ancora in magazzino.

L’aggiornamento riguarda gli iPhone che Apple non vende più da anni e che, secondo la definizione ufficiale dell’azienda, hanno superato i cinque anni dall’ultima distribuzione commerciale. Nella pagina di supporto dedicata ai prodotti vintage e obsoleti compaiono anche modelli legati alla generazione iPhone XS, insieme ad altri iPhone ormai fuori da tempo dal catalogo principale.

Parliamo soprattutto di smartphone lanciati tra il 2017 e il 2018, gli anni in cui Apple stava portando avanti il passaggio al design con Face ID, schermo quasi a tutto fronte e addio definitivo al tasto Home sui modelli di fascia alta.

I modelli di iPhone che entrano nella lista vintage Apple

Per molti utenti, però, non sono telefoni finiti in un cassetto. Diversi iPhone XS, XS Max e XR sono ancora in uso ogni giorno, come smartphone principali o come telefoni di riserva in famiglia. Se la batteria regge, fanno ancora il loro lavoro: messaggi, chiamate, foto, app bancarie, navigazione. La novità, quindi, non cambia l’uso immediato del telefono. Cambia piuttosto il rapporto con l’assistenza tecnica Apple nei prossimi mesi.

Per Apple un prodotto diventa vintage quando sono passati più di cinque anni e meno di sette dall’ultima volta in cui è stato distribuito per la vendita. È una definizione tecnica, non una bocciatura del dispositivo. In questa fase, Apple e la rete autorizzata possono ancora offrire riparazioni, ma solo se i pezzi necessari sono disponibili. In concreto: uno schermo rotto, una batteria da cambiare o un problema alla fotocamera possono essere sistemati senza troppe difficoltà in alcuni casi. In altri, invece, il centro assistenza potrebbe prendersi più tempo prima di dare una risposta.

Apple lo scrive nelle proprie pagine di supporto: il servizio per i prodotti vintage dipende dalla disponibilità dei componenti. Il tecnico, davanti a un iPhone con qualche anno sulle spalle, può controllare il numero di serie, verificare il guasto e solo dopo dire se l’intervento si può fare. “Dipende dai ricambi” è la frase che molti utenti rischiano di sentirsi ripetere al banco del Genius Bar. Non è un no automatico. È un limite concreto.

Cosa deve sapere chi usa ancora un iPhone vintage

Chi ha ancora un iPhone vintage non deve per forza cambiarlo subito. Se il telefono funziona, riceve gli aggiornamenti compatibili e la batteria ha ancora una buona autonomia, può continuare a usarlo normalmente. Il problema nasce quando serve una riparazione importante. Una caduta sul pavimento, un connettore Lightning che carica male, una batteria scesa sotto la soglia di efficienza: sono guasti comuni, ma su un modello vintage possono richiedere controlli più lunghi.

C’è poi il tema dei costi. Prima di autorizzare una riparazione su un iPhone non recente, conviene confrontare la spesa con il valore del telefono sul mercato dell’usato. Cambiare la batteria può avere senso, se il dispositivo è tenuto bene. Diverso il caso di un display rotto o di un guasto alla scheda logica: lì il conto può avvicinarsi al prezzo di un modello ricondizionato più nuovo. Alcuni riparatori indipendenti continuano a lavorare su questi iPhone, ma qualità dei componenti e garanzie vanno controllate con attenzione.

Per chi non ha grande dimestichezza con questi aspetti, il consiglio resta semplice: fare un backup su iCloud o su computer, controllare lo stato della batteria nelle impostazioni e non rimandare troppo gli interventi già necessari. Aspettare altri mesi può voler dire trovare meno ricambi disponibili. E spesso succede senza grandi annunci.

Da vintage a obsoleto: le scadenze da tenere d’occhio

Il passo successivo alla categoria vintage è quella di prodotto obsoleto. Apple usa questa definizione quando sono passati più di sette anni dall’ultima distribuzione per la vendita. A quel punto, in generale, l’assistenza hardware ufficiale si ferma, salvo alcune eccezioni legate a prodotti specifici o a norme locali. Per gli iPhone, significa che ripararli nei canali ufficiali diventa molto più difficile. In certi casi, praticamente impossibile.

Le prossime scadenze riguardano quindi gli iPhone usciti dal catalogo tra il 2019 e il 2020. I modelli della generazione iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, in base alle date effettive di fine vendita nei vari mercati, si avvicinano poco alla volta alla soglia dei sette anni. Non tutti seguiranno lo stesso calendario, perché Apple considera la data in cui il prodotto ha smesso di essere distribuito, non soltanto l’anno di lancio.

Per chi compra un iPhone usato o ricondizionato, la presenza nella lista vintage Apple diventa un dato da verificare prima dell’acquisto. Un prezzo basso può fare gola, ma va valutato insieme a tre elementi: anni di supporto software rimasti, stato della batteria e possibilità di riparazione. Dettagli che spesso non saltano all’occhio nella scheda prodotto. Ma alla lunga pesano.