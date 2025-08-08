Apple accusata di furto tecnologico: Fintiv porta in tribunale il colosso di Cupertino

Una nuova tempesta giudiziaria si abbatte su Apple, colosso di Cupertino, che ancora una volta si trova al centro di una controversia ad alto tasso tecnologico. Questa volta, la protagonista della vicenda è Fintiv, società texana che ha deciso di portare in tribunale il gigante californiano con accuse pesantissime: appropriazione indebita di tecnologia legata al mobile wallet, violazione del RICO Act, furto di segreti industriali e infrazione di accordi di non divulgazione. Il fulcro della disputa è Apple Pay, il sistema di pagamento digitale lanciato da Apple nel 2014, che secondo Fintiv sarebbe stato sviluppato sfruttando in modo illecito informazioni riservate.

La denuncia, depositata presso un tribunale della Georgia settentrionale dallo studio legale Kasowitz LLP, ricostruisce un intricato mosaico di eventi che affonda le sue radici tra il 2011 e il 2012. In quegli anni, Apple avrebbe ottenuto accesso a dati tecnici sensibili di CorFire (predecessore di Fintiv), fingendo un interesse genuino per una possibile partnership commerciale. Un gioco di specchi che, secondo gli accusatori, si sarebbe tradotto nell’assunzione strategica di personale chiave proveniente proprio da CorFire, per poi integrare quelle stesse competenze all’interno delle proprie soluzioni digitali.

Non è la prima volta che le strade di queste due aziende si incrociano nelle aule di tribunale. Già nel 2018, in Texas, era stata avviata una causa per presunta violazione di brevetti, culminata di recente con un verdetto misto: il giudice ha stabilito che Apple non aveva infranto alcuni dei brevetti contestati, ma ha accolto la richiesta di Fintiv di archiviare le restanti accuse. Ora, però, la posta in gioco si alza ulteriormente, con la società texana che accusa la rivale di aver orchestrato un vero e proprio schema predatorio ai danni della concorrenza.

Il quadro delineato da Fintiv nella nuova causa non si limita all’episodio legato ad Apple Pay. L’azienda sottolinea come Apple avrebbe replicato lo stesso modus operandi anche in altre occasioni, come nel caso della tecnologia per la misurazione dell’ossigeno nel sangue integrata nell’Apple Watch. Anche in quell’occasione, le informazioni sarebbero state sottratte, questa volta a Masimo, altro attore del settore medicale. Un pattern che, se confermato, metterebbe in discussione la trasparenza e la correttezza delle pratiche di acquisizione tecnologica del colosso di Cupertino.

Proprietà intellettuale e settore tecnologico

La controversia porta alla ribalta il tema, sempre attuale, della proprietà intellettuale nel settore tecnologico. In un’epoca in cui collaborazioni, scambi di know-how e accordi di riservatezza rappresentano la normalità, la protezione delle informazioni sensibili diventa un terreno di scontro strategico. La vicenda mette in evidenza il delicato equilibrio tra la necessità di innovare e la tutela dei diritti delle aziende che investono in ricerca e sviluppo, sottolineando come la sottile linea tra collaborazione e concorrenza sia spesso oggetto di interpretazioni controverse.

Secondo quanto riportato nella denuncia, Apple avrebbe utilizzato un approccio ben studiato: prima la simulazione di interesse per una partnership commerciale, poi l’accesso a dati protetti tramite accordi di non divulgazione, infine il reclutamento di risorse umane strategiche e l’implementazione delle soluzioni acquisite all’interno dei propri prodotti. Un meccanismo che, se riconosciuto come illecito, potrebbe costituire una grave violazione del RICO Act, legge federale nata per combattere la criminalità organizzata ma applicabile anche a casi di frode aziendale e appropriazione indebita di segreti commerciali.

La comunità tecnologica osserva con attenzione l’evolversi del procedimento in Georgia. L’esito della causa potrebbe infatti fissare nuovi parametri per la tutela dei segreti industriali e della proprietà intellettuale nell’industria digitale, con ripercussioni dirette sulle future partnership tra aziende e sulle modalità di gestione delle informazioni riservate. Se il tribunale dovesse accogliere le tesi di Fintiv, il precedente rischierebbe di ridisegnare i confini delle pratiche di collaborazione tra big tech e startup, imponendo una maggiore cautela nella condivisione di know-how e tecnologie.

Al momento, Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle nuove accuse, ma la vicenda è destinata a far discutere. Non solo per le possibili sanzioni economiche, ma soprattutto per il messaggio che invierebbe a tutto il settore: in un contesto in cui la corsa all’innovazione è sempre più serrata, il rispetto delle regole sulla riservatezza e la tutela della proprietà intellettuale non può essere considerato un semplice optional. La battaglia legale tra Apple e Fintiv, quindi, non è solo una questione di brevetti o tecnologie, ma rappresenta uno spartiacque per l’intero ecosistema dell’innovazione digitale.