Apple 60W MagSafe 2 per MacBook Pro ad un prezzo FOLLE su Amazon

Se stai cercando un alimentatore affidabile per il tuo Mac, la soluzione MagSafe 2 da 60 W di Apple è dotata di un connettore CC magnetico, quindi se qualcuno dovesse inciamparci sopra, il cavo si disconnette in modo innocuo e il tuo MacBook Pro rimane al sicuro. Aiuta anche a prevenire lo sfilacciamento o l’indebolimento dei cavi nel tempo. Inoltre, la CC magnetica aiuta a guidare la spina nel sistema per una connessione rapida e sicura. Acquistalo ora su Amazon a soli 73,00€ invece di 85,00€ .

Quando la connessione è sicura, si accende un LED situato all’estremità del connettore CC; una luce ambra ti fa sapere che il tuo notebook è in carica, mentre una luce verde ti dice che hai una carica completa. Un cavo CA viene fornito con l’adattatore per la massima lunghezza del cavo, mentre l’adattatore CA a parete (anch’esso fornito) offre un modo ancora più semplice e compatto di viaggiare.

Progettato per essere il perfetto compagno di viaggio, l’adattatore ha un design intelligente che consente di avvolgere ordinatamente il cavo CC su se stesso per riporlo facilmente. Attualmemte risulta compatibile solo con MacBook Pro con display Retina da 13 pollici (fine 2012 – 2015).

Sapere quale specifico modello di Mac possiedi è importante. Se utilizzi OS X Lion (10.7) o versioni successive, vai al menu in alto a sinistra dello schermo, scegli “Informazioni su questo Mac”, quindi fai clic sul pulsante “Ulteriori informazioni“. Verranno visualizzati il modello e la generazione del tuo Mac.

Se utilizzi una versione precedente di OS X, puoi inserire qui il numero di serie per scoprire quale modello possiedi direttamente sul sito ufficiale di Apple. Approfitta ora dello sconto del 14% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.