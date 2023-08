Appassionati di nuoto: GARMIN Swim 2 è lo smartwatch per voi al 20% in meno

Non perdere l’opportunità di avere il tuo Garmin Swim 2 a soli 199,99€, con uno sconto del 20%! Questo smartwatch, ideale per gli amanti del nuoto e dello sport in generale, è ora disponibile a un prezzo imbattibile.

Il Garmin Swim 2 non è solo un orologio, ma un vero e proprio compagno di allenamento. Dotato di uno schermo da 2,6 centimetri, offre una chiara visualizzazione dei tuoi dati in tempo reale. La sua caratteristica impermeabile lo rende perfetto per il nuoto, il surf e altri sport acquatici. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi sincronizzarlo facilmente con il tuo smartphone e avere sempre tutto sotto controllo.

Ecco le specifiche tecniche del Garmin Swim 2, tratte dalla pagina Amazon:

Marchio : Garmin

: Garmin Nome modello : Garmin Swim 2, Bianco

: Garmin Swim 2, Bianco Colore : Bianco

: Bianco Dimensioni schermo : 2,6 Centimetri

: 2,6 Centimetri Caratteristica speciale : Bluetooth, Impermeabile

: Bluetooth, Impermeabile Forma : Rotondo

: Rotondo Destinatari : Adulto

: Adulto Fascia d’età (descrizione) : Giovane

: Giovane Dispositivi compatibili : Smartphone

: Smartphone Dimensioni prodotto : 4,2 x 1,14 x 4,2 cm; 36 grammi

: 4,2 x 1,14 x 4,2 cm; 36 grammi Materiale : Silicone, Plastica

: Silicone, Plastica Sport : Nuoto, Surf, Fitness

: Nuoto, Surf, Fitness Risoluzione : 208 x 208 Pixel

: 208 x 208 Pixel Contenuto della confezione: Garmin Swim 2, cavo di ricarica, guida rapida

Ma non è tutto. Questo smartwatch ha una forma rotonda e un design elegante, adatto sia agli adulti che ai giovani. Realizzato in silicone e plastica, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua risoluzione di 208 x 208 pixel offre immagini chiare e dettagliate.

Inoltre, nella confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno: oltre al Garmin Swim 2, un cavo di ricarica e una guida rapida per iniziare subito a utilizzarlo al meglio.

Non aspettare oltre! Questa offerta potrebbe terminare presto.

