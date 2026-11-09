Le App sul tuo telefono hanno troppe autorizzazioni: possono spingersi ben oltre ciò che immagini

Molte app possono entrare in posizione, fotocamera, microfono, contatti e file anche quando quei dati sembrano avere poco a che fare con il servizio offerto. Il tema, rilanciato da Engadget in una guida pubblicata il 3 novembre, tocca la gestione quotidiana della privacy digitale. Non tutte le richieste sono sospette, sia chiaro. Ma alcune vanno guardate meglio. Una torcia che chiede la rubrica, per esempio. O un gioco che pretende la posizione precisa.

Il punto non è mettere sotto accusa ogni applicazione, ma capire quali autorizzazioni abbiano davvero senso. Un’app di mappe o di ride sharing, come Google Maps o Uber, può avere bisogno della posizione precisa per funzionare correttamente. Diverso è il discorso per servizi che chiedono accesso a messaggi, fotocamera, microfono o all’intera galleria fotografica senza un motivo evidente. Il senso della guida di Engadget è semplice: meglio chiedersi perché quell’app lo voglia, prima di dire sì.

I sistemi iOS e Android hanno strumenti interni per bloccare app dannose e limitare gli accessi inutili. Però il primo controllo resta nelle mani dell’utente, soprattutto quando installa un’app nuova. App Store e Play Store indicano quali dati potrebbero essere richiesti; poi, al primo avvio, arriva la domanda vera. È lì che si decide. Premere sempre “consenti” solo per andare avanti è comodo, certo. Ma con il tempo può lasciare aperti accessi che non servono più.

iPhone e iPad: dove trovare Privacy e sicurezza e togliere gli accessi sensibili

Su iPhone e iPad, con iOS 27 e iPadOS 27, Apple raccoglie la gestione dei permessi in Impostazioni > Privacy e sicurezza. Da lì si entra nelle singole categorie e si vede quante app hanno accesso a un dato o a un sensore. Aprendo Microfono, per esempio, compare l’elenco delle applicazioni autorizzate: basta spegnere l’interruttore accanto al nome per revocare il permesso. Lo stesso vale per Fotocamera, Contatti, Foto e Localizzazione.

Controllo dei permessi delle app su smartphone: toggle per fotocamera, microfono e posizione in una scena da scrivania.

Per la posizione le opzioni sono più di una: “Consenti una volta”, “Consenti mentre usi l’app” oppure, per i servizi ritenuti affidabili, un accesso più ampio. Alcune app lavorano meglio con Posizione precisa attiva, ma la scelta può essere modificata caso per caso, senza cancellare nulla. Anche sulle foto c’è un margine importante: iOS permette l’accesso limitato, quindi non si apre tutto il rullino, ma solo immagini e video selezionati. Una barriera piccola, ma spesso sufficiente.

C’è poi il Resoconto privacy app, utile per vedere quali applicazioni hanno usato dati e sensori, e quando. La funzione mostra anche l’attività di rete, cioè i domini contattati dalle app installate. Non è roba solo da tecnici: se un’app meteo dialoga di continuo con server inattesi, vale almeno la pena fare un controllo in più.

Android: App info e Privacy dashboard per controllare i permessi attivi

Su Android il percorso può cambiare un po’ a seconda del produttore — Samsung, Google Pixel, Xiaomi e altri hanno menu non sempre uguali — ma la logica è la stessa: ogni app ha una pagina App info da cui controllare i permessi attivi. Spesso il modo più rapido è tenere premuta l’icona dell’app, toccare la “i” delle informazioni e poi entrare in Autorizzazioni. In alternativa si passa da Impostazioni > App > Vedi tutte le app, quindi si sceglie il servizio da verificare.

Da quella schermata si può consentire o negare l’accesso a fotocamera, microfono, posizione, contatti, file e altri dati. Per la localizzazione, Android permette spesso di distinguere tra accesso “sempre” e accesso “solo mentre l’app è in uso”. Una differenza tutt’altro che secondaria quando si parla di privacy personale. Un social, una piattaforma di consegne o un’app bancaria possono avere bisogni diversi. Trattarle tutte allo stesso modo, invece, rischia solo di confondere le cose.

Android offre anche la Privacy dashboard, introdotta e migliorata negli ultimi anni. Mostra quali applicazioni hanno usato determinati permessi nelle ultime 24 ore. Il percorso può trovarsi in Sicurezza e privacy, oppure comparire cercando “Privacy dashboard” nella barra di ricerca delle impostazioni. È uno strumento molto pratico: in pochi tocchi si vede chi ha usato il microfono alle 9.12, chi ha letto la posizione nel pomeriggio, chi ha aperto la fotocamera. E spesso, dalla stessa schermata, si può intervenire subito.

Fotocamera, microfono e posizione: i segnali da non ignorare

Gli smartphone più recenti mostrano segnali visivi quando un’app usa fotocamera, microfono o posizione, proprio perché sono accessi delicati. Su iPhone, un punto verde indica l’uso della fotocamera, un punto arancione segnala il microfono, mentre l’icona blu della localizzazione compare quando un’app rileva la posizione. Su Android ci sono indicatori simili nella barra di stato; scorrendo verso il basso, nel pannello rapido, si può vedere quale app li sta usando.

Non sempre un indicatore acceso significa che c’è qualcosa che non va. Durante una videochiamata, una registrazione vocale o un percorso con il navigatore è normale. Il campanello d’allarme arriva quando il segnale compare senza motivo, magari mentre il telefono è fermo sulla scrivania o mentre si usa un’app che non dovrebbe avere quel tipo di accesso. A quel punto conviene fermarsi, aprire le impostazioni e controllare i permessi dell’app. Bastano pochi minuti, ogni tanto, per ridurre molto l’esposizione dei dati personali.