Perché tutti stanno scaricando l'App torcia se c'è già sul telefono: cosa si nasconde dietro

Nel 2013, negli Stati Uniti, la Federal Trade Commission mise nel mirino Brightest Flashlight Free, una delle app torcia Android più scaricate al mondo. Secondo l’autorità, l’app raccoglieva e condivideva dati di posizione e identificativi dei dispositivi senza spiegare davvero agli utenti che cosa stesse succedendo. Una storia tornata d’attualità nel dibattito sulla privacy delle app, anche perché oggi la torcia è già dentro lo smartphone: scaricarne una esterna, nella maggior parte dei casi, non serve più a nulla.

Perché le app torcia dominarono i primi anni di Android

Nei primi anni di Android, usare il flash del telefono come una piccola lampada non era affatto scontato. Il primo smartphone Android, il T-Mobile G1, arrivò nel 2008 senza flash LED per la fotocamera. Solo nel 2014, con Android 5.0 Lollipop, Google inserì nel sistema un comando torcia stabile. In mezzo passarono sei anni. Lunghi, e pieni di app.

Gli utenti cercavano sul Play Store una soluzione semplice: un tasto, la luce che si accende, possibilmente gratis. Le app torcia diventarono così popolarissime, e anche redditizie grazie alla pubblicità. Sembravano innocue. Aprivi l’app, illuminavi le scale, cercavi le chiavi in macchina. Tutto qui.

Il problema è che molte di quelle applicazioni chiedevano più accessi del necessario. All’epoca i permessi Android erano meno chiari di oggi: prima di installare un’app, l’utente accettava un blocco unico di autorizzazioni, spesso senza leggerlo. “Doveva solo fare luce”, si leggeva spesso nei forum specializzati. E invece, dietro quel gesto veloce, poteva passare molto altro.

Brightest Flashlight Free, il caso dell’app torcia da 50 milioni di download

Tra le più famose c’era Brightest Flashlight Free, sviluppata da GoldenShores Technologies e disponibile su Android dal febbraio 2011. L’app era semplice: torcia tramite schermo o flash LED, una pubblicità in alto, pochi comandi. Proprio questa essenzialità l’aveva trasformata in una delle applicazioni più scaricate della categoria.

Alla fine del 2013, secondo le ricostruzioni della stampa tech statunitense e gli atti della FTC, Brightest Flashlight Free aveva superato i 50 milioni di download e aveva una valutazione media di circa 4,8 stelle su 5. Numeri enormi, per un’app costruita attorno a una funzione così basilare. Anche il nome faceva la sua parte: “Free”, gratis, era una promessa chiara e immediata.

Poi qualcuno cominciò a guardare meglio i permessi richiesti. L’app poteva accedere al controllo hardware per usare il flash, certo. Ma chiedeva anche posizione approssimativa e precisa, accesso completo alla rete, identificativo del telefono, stato del dispositivo e memoria. Per una semplice torcia Android, il raggio d’azione era ampio. Troppo.

Già nel gennaio 2013 alcuni ricercatori avevano segnalato che diverse app popolari raccoglievano dati degli utenti in modo poco trasparente. Poco dopo, su Android Central, un utente aprì una discussione dal titolo molto diretto: “Brightest Flashlight free app has disturbing permissions”. Non era un’inchiesta giudiziaria, certo. Ma il campanello d’allarme era già suonato.

La FTC interviene: posizione, ID dispositivo e un consenso che non bastava

Il 5 dicembre 2013 la Federal Trade Commission, l’autorità statunitense che tutela i consumatori, presentò un reclamo contro GoldenShores Technologies. Secondo la FTC, la privacy policy dell’app non spiegava in modo adeguato che Brightest Flashlight Free trasmetteva a terze parti, comprese reti pubblicitarie, la posizione precisa degli utenti e l’identificativo univoco del dispositivo.

Il punto più delicato era il consenso. L’app mostrava agli utenti un’opzione per non condividere le informazioni, ma secondo la FTC quella scelta non bloccava davvero l’invio dei dati. Una casella rassicurante, più che efficace. Ed è lì che il caso uscì dai forum Android e diventò una questione di privacy mobile.

Jessica Rich, allora direttrice del Bureau of Consumer Protection della FTC, spiegò che i consumatori devono poter decidere in modo consapevole se un servizio vale i dati richiesti. In questo caso, disse in sostanza, gli utenti erano stati lasciati “al buio” sull’uso delle loro informazioni. Una battuta fin troppo facile, vista la materia. Ma anche un’accusa precisa.

La società chiuse la vicenda con un accordo: accettò di cancellare i dati raccolti e di spiegare con più chiarezza come venivano usate le informazioni degli utenti. L’app non fu rimossa dal Google Play Store. La storia di Brightest Flashlight Free, però, rimase. Ancora oggi è uno dei casi citati quando si parla di pubblicità tracciata, dati personali e permessi concessi con troppa leggerezza.

Perché oggi installare una torcia di terze parti non ha più senso

Oggi scaricare una app torcia di terze parti è, quasi sempre, inutile. Da anni Android ha il comando rapido nel pannello delle impostazioni: basta uno swipe dall’alto. Su molti telefoni si può anche regolare l’intensità della luce o accenderla con scorciatoie fisiche. Senza pubblicità, senza permessi extra, senza app esterne.

Il caso resta attuale perché mostra un meccanismo ancora molto comune: un’app semplice, magari gratuita, può chiedere dati personali che non servono al servizio offerto. Nel pannello “Sicurezza dei dati” del Play Store, quando disponibile, gli utenti possono controllare se un’app dichiara la raccolta o la condivisione di posizione, attività, ID dispositivo o informazioni sulle prestazioni. Non è una lettura appassionante. Ma può evitare sorprese.

La regola pratica è semplice: se una funzione è già nel telefono, meglio usare quella. Vale per la torcia del telefono, ma anche per scanner QR, registratori vocali, strumenti per pulire la memoria e piccole utility che promettono comodità immediata. Prima di installarle conviene guardare chi le sviluppa, quando sono state aggiornate, le recensioni recenti e soprattutto i permessi richiesti.

La luce, ormai, è già nello smartphone. Il rischio è accendere una torcia e lasciare accesa anche un’altra cosa: il tracciamento.