App sconosciute e batteria scarica: segnali che potresti essere spiato tramite la fotocamera del tuo telefono

A segnalarlo è ESET, società di cybersicurezza, in un’analisi diffusa il 6 ottobre 2026. Secondo gli esperti, uno spyware installato di nascosto su Android o iPhone può accendere la camera, registrare immagini e inviare dati a distanza. Gli scopi possono essere diversi: furto informatico, controllo personale, sorveglianza non autorizzata. Il punto, però, non è farsi prendere dal panico. È guardare bene cosa succede, controllare i permessi e intervenire prima che l’intrusione diventi più difficile da ricostruire.

Il primo campanello d’allarme, per ESET, è la fotocamera dello smartphone che si accende da sola. Anche solo per pochi secondi. Può succedere mentre il telefono è sul tavolo, oppure bloccato in tasca. Nei modelli più recenti un puntino verde o arancione avvisa quando camera e microfono sono in uso, ma alcuni software spia sono pensati proprio per nascondere o aggirare questi avvisi.

«Se la fotocamera risulta occupata da un’altra app quando proviamo ad aprirla, il controllo va fatto subito», spiegano gli analisti della società. Da non ignorare anche la comparsa, nella galleria, di foto o video mai registrati dal proprietario: file brevi, immagini mosse, clip senza audio evidente. Sembrano errori, e spesso vengono cancellati. In certi casi, però, sono la traccia più chiara di un accesso remoto alla camera. Lo spyware, infatti, può scattare o registrare in background, salvare i contenuti per poco tempo e poi inviarli a server esterni.

Batteria, surriscaldamento e consumo dati: cosa rivela l’attività nascosta

Una batteria che si scarica rapidamente, senza un uso intenso del telefono, è uno dei segnali più comuni di attività nascosta. Un’app malevola che registra, copia file o mantiene aperta una connessione consuma energia anche a schermo spento. Il risultato, spesso, è un cellulare caldo al tatto dopo pochi minuti in tasca o sul comodino. Un singolo episodio non basta, certo.

Un copri-fotocamera su uno smartphone richiama i rischi di spyware e accessi non autorizzati alla camera del telefono.

Ma se la cosa si ripete, vale la pena controllare. Lo stesso discorso riguarda il consumo anomalo di dati mobili: per inviare immagini, video, screenshot o audio, un programma spia deve collegarsi a internet. Un picco improvviso nel traffico dati, o una bolletta più alta del solito, può quindi indicare trasferimenti non autorizzati. Su Android e iOS il controllo si fa dalle impostazioni di rete, dove si vede quanta connessione usa ogni app. E se un’app quasi mai aperta consuma centinaia di megabyte, qualcosa non torna.

App sconosciute, rallentamenti e riavvii: quando sospettare uno spyware

Gli spyware sul cellulare non si presentano quasi mai con nomi riconoscibili. Di solito si nascondono dietro app dall’aria innocua: falsi strumenti di sistema, giochi scadenti, aggiornamenti scaricati fuori dagli store ufficiali. Per questo gli esperti invitano a controllare ogni tanto l’elenco completo delle app installate, comprese quelle che non compaiono nella schermata principale. Una voce mai vista prima, soprattutto se installata da poco, merita attenzione.

Ci sono poi segnali meno evidenti, ma comunque utili: rallentamenti improvvisi, app che si chiudono da sole, schermate bloccate, riavvii senza una ragione chiara. In alcuni casi lo schermo si illumina per un istante senza che nessuno tocchi il dispositivo. «Il malware consuma risorse di sistema», ha spiegato ESET, e questo può rendere instabile anche un telefono nuovo. Non sempre significa infezione: memoria piena, batteria usurata o aggiornamenti incompleti possono dare problemi simili. Ma il quadro va letto nel suo insieme.

Permessi, aggiornamenti e reset: la checklist per mettere in sicurezza lo smartphone

La prima difesa è controllare i permessi concessi alle app. Fotocamera, microfono, posizione e file vanno lasciati attivi solo quando servono davvero. Una torcia non ha bisogno della camera, così come un gioco semplice non dovrebbe entrare nei contatti. Scaricare applicazioni solo da Apple App Store e Google Play riduce il rischio di installare programmi alterati, anche se non lo azzera. Meglio evitare, quando possibile, store non ufficiali, file APK ricevuti via chat e link arrivati per email con toni urgenti.

Anche gli aggiornamenti del sistema operativo e delle app vanno installati con regolarità: molte intrusioni passano da falle già note e corrette dai produttori. Il jailbreak su iPhone o il root su Android danno più libertà, ma abbassano le protezioni e possono bloccare alcuni aggiornamenti automatici. Servono poi un PIN solido, lo sblocco biometrico, password diverse per ogni servizio e, meglio ancora, un gestore dedicato. Le reti wifi pubbliche, se non protette, restano un punto debole: in aeroporto, in hotel o al bar è prudente evitare accessi a conti, email sensibili e pannelli aziendali.

Se il sospetto di intrusione è fondato, bisogna fare una scansione con un’app di sicurezza affidabile, rimuovere i programmi installati di recente e ricontrollare i permessi della fotocamera del cellulare. Se i problemi continuano, resta la soluzione più drastica: ripristino alle impostazioni di fabbrica, dopo aver salvato foto, documenti e chat su un backup verificato. È una scelta scomoda, ma a volte necessaria. Meglio perdere mezz’ora, dicono gli esperti, che lasciare aperta una finestra dentro il proprio telefono.