La galleria del mio telefono era un disastro finché non ho trovato questa app spettacolare

La galleria del telefono era diventata un piccolo caos: screenshot, doppioni, immagini salvate al volo e foto ormai inutili ovunque. Nelle ultime settimane, però, un utente Android ha trovato sul Play Store una soluzione semplice e piuttosto efficace: si chiama Sponge, è un’app gratuita per ripulire le foto dello smartphone e usa gli swipe per rendere meno pesante una di quelle pulizie che si rimandano sempre.

Il problema: screenshot e foto inutili trasformano la galleria in un archivio ingestibile

Chi usa molto lo smartphone lo sa bene: la galleria fotografica non resta mai ordinata a lungo. All’inizio ci sono viaggi, ricordi, foto da conservare. Poi, piano piano, arrivano screenshot presi al volo, ricevute, meme salvati senza pensarci, immagini duplicate, foto mosse, prove della fotocamera, schermate di chat e file che servivano solo per pochi minuti. E invece restano lì. Per mesi. A volte per anni.

Il problema non è sempre lo spazio occupato. Spesso il vero fastidio è aprire la galleria e trovarsi davanti centinaia di immagini che non servono più. Cercare una foto importante diventa più complicato, più lento, più irritante. E cancellare tutto a mano, con le solite griglie di anteprime, è un lavoro noioso: selezioni, controlli, ingrandisci, torni indietro, elimini. Dopo un po’ passa la voglia.

Anche con alcune tra le migliori app galleria per Android, la situazione non cambia molto. Le griglie mostrano tante immagini insieme, certo, ma non aiutano sempre a decidere in fretta cosa tenere e cosa buttare. Ed è qui che entra in gioco Sponge – Gallery Cleaner, sviluppata da prismtree e disponibile gratis sul Google Play Store. Non promette magie. Fa una cosa più semplice: rende più rapido un gesto che di solito pesa.

Come funziona Sponge: swipe a destra per tenere, a sinistra per eliminare

Il cuore di Sponge è il sistema a swipe. La logica ricorda quella resa famosa da app come Tinder: si guarda una foto alla volta, si scorre a destra per conservarla e a sinistra per metterla tra quelle da cancellare. Niente schermate piene di miniature, niente selezioni multiple fatte quasi alla cieca. Solo una scelta alla volta.

L’app mette l’immagine in primo piano e mostra alcune informazioni utili, come dimensione del file e formato. Per chi vuole dare un’occhiata più precisa c’è anche un pulsante con altri dettagli. E se lo swipe non convince, restano i comandi classici Keep e Delete, più semplici e diretti.

La differenza sta nel ritmo. Foto dopo foto, la pulizia diventa meno pesante. Un mese pieno di screenshot, che con una galleria normale potrebbe richiedere parecchio tempo, con Sponge si sistema molto più in fretta. “Il mio pollice ha trovato una nuova cattiva abitudine, e non mi dispiace”, ha scritto chi l’ha provata raccontando l’esperienza. Una battuta, sì. Ma centra il punto.

Pulizia per mese, revisione finale e sicurezza prima della cancellazione

Un dettaglio utile è l’ordine per mese. Al primo avvio, Sponge fa una scansione delle immagini presenti sul telefono e le divide in cartelle mensili, indicando anche quante foto sono state scattate o salvate in ciascun periodo. È una soluzione semplice, ma funziona: si capisce subito dove c’è più disordine e da dove conviene partire.

I gruppi possono essere ordinati in modi diversi, per esempio in base al numero di immagini invece che alla data. Una volta aperto un mese, si comincia: foto dopo foto, swipe dopo swipe. La cosa rassicurante è che Sponge non elimina subito le immagini scartate. Le sposta prima in un’area temporanea, così si possono rivedere prima della cancellazione definitiva.

Questa revisione finale serve a evitare errori. Toccando Proceed, si controllano le foto segnate per l’eliminazione e si decide se andare avanti, rimandare o recuperare qualcosa. L’app permette anche di riprendere una sessione lasciata a metà, funzione comoda quando si sta mettendo mano a mesi, se non anni, di archivio. C’è però un punto da tenere presente: secondo quanto indicato nella descrizione d’uso, Sponge non interviene sulle copie già salvate in Google Foto o in altri servizi cloud. Può essere una garanzia in più, ma anche un limite per chi vuole pulire insieme telefono e backup online.

Risultati, limiti della versione gratuita e quando conviene l’abbonamento

Nell’esperienza raccontata da chi ha usato l’app per due settimane, Sponge ha aiutato a rimuovere circa 1.000 foto dalla galleria. Non sempre si tratta di file pesanti: screenshot e immagini compresse spesso occupano poco. Ma il guadagno vero è un altro: una galleria Android più pulita, più facile da leggere, meno caotica.

La differenza si vede soprattutto nei mesi più vecchi. In un archivio del 2020, per esempio, erano rimaste moltissime schermate e foto ormai senza utilità. Sono proprio quelle cartelle che, con un’app tradizionale, si finisce per non aprire mai. Con un sistema a scorrimento, invece, la soglia si abbassa: entri, scegli, chiudi. Senza trasformare la pulizia in un lavoro da pomeriggio intero.

La versione gratuita di Sponge – Gallery Cleaner basta per una pulizia di base e, dettaglio non da poco, viene indicata come priva di pubblicità invasive. Qualche limite, però, c’è. Le funzioni più interessanti, come la vista per album, alcune opzioni di categorizzazione, la selezione di 30 foto casuali da controllare al volo e altre preferenze, sono legate alla versione a pagamento.

L’abbonamento può avere senso per chi scatta molto, salva spesso immagini dal web o vuole trasformare la pulizia della galleria in una piccola abitudine settimanale. Per un uso ogni tanto, invece, la versione gratuita è sufficiente per capire se il metodo fa al caso proprio. E per molti utenti Android potrebbe già bastare: non serve una rivoluzione, a volte è abbastanza rendere meno fastidioso cancellare quello che non serve più.