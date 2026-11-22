Dietro, però, non c’è nessun servizio pubblico. C’è il malware Mirax, pensato per rubare credenziali bancarie, codici OTP e dati personali. La trappola funziona perché gioca su due nomi familiari, Agenzia delle Entrate e app IO, e su una grafica che ricorda da vicino quella dei portali ufficiali.

Il primo passaggio della frode è un falso sito dell’Agenzia delle Entrate, costruito per sembrare vero a un colpo d’occhio. Chi naviga di fretta dal telefono può cascarci: logo, impaginazione e toni richiamano quelli istituzionali. Le differenze ci sono, dall’indirizzo web ad alcuni dettagli grafici e ai nomi delle sezioni, ma sono proprio quei particolari che spesso sfuggono, soprattutto se si arriva sulla pagina dopo aver cliccato un link trovato online.

Gli esperti del CERT-AgID non hanno indicato con certezza da dove parta la diffusione del sito clone. Potrebbero essere link sponsorizzati, messaggi truffaldini o risultati alterati sui motori di ricerca. Il punto decisivo arriva quando la pagina viene aperta da un dispositivo Android: compare un avviso secondo cui i servizi sarebbero disponibili “solo tramite app mobile” e viene proposto il download. Una formula secca, quasi burocratica. Proprio per questo può sembrare credibile.

Dal download dell’APK al falso aggiornamento dell’app IO

Dopo il clic sul pulsante, l’utente viene spinto a scaricare un file APK, cioè un pacchetto di installazione per Android esterno al Google Play Store. Per andare avanti bisogna autorizzare l’installazione da fonti sconosciute, il cosiddetto sideloading. È un passaggio che dovrebbe far scattare subito l’allarme. Ma quando la pagina sembra quella di un ente pubblico, molti finiscono per accettare senza pensarci troppo.

Uno smartphone mostra un prompt di download sospetto: lo scenario richiama le truffe con falsi aggiornamenti e siti clone.

Una volta aperta, l’app mostra una falsa schermata di aggiornamento dell’app IO. Il messaggio promette addirittura una maggiore protezione contro i software dannosi. In basso compare anche la scritta “Verified by Google Play Protect”, messa lì per far sembrare tutto sicuro. In realtà, durante il presunto aggiornamento, il programma scarica e decifra il contenuto infetto. È a quel punto che entra in azione Mirax, un trojan bancario già studiato in passato dai ricercatori di Cleafy e Group-IB.

Credenziali bancarie, OTP e controllo remoto: cosa può fare Mirax

Il malware Mirax prende di mira soprattutto le app finanziarie presenti sul telefono. Dopo l’infezione invia a un server remoto l’elenco delle app bancarie installate e scarica schermate fasulle, costruite per sovrapporsi a quelle vere. È la tecnica dell’overlay: l’utente crede di inserire username, password o codici di sicurezza nella propria app bancaria, mentre in realtà li sta consegnando ai criminali.

Il pericolo non si ferma alle credenziali bancarie. Mirax può intercettare gli OTP ricevuti via SMS, cioè i codici temporanei usati per l’autenticazione a due fattori, e aggirare così una delle protezioni più comuni dei conti online. Secondo le analisi citate dagli esperti, il trojan ha anche funzioni da RAT, Remote Access Trojan, che permettono il controllo a distanza del dispositivo. Può inoltre agire come spyware, rubare informazioni e persino acquisire immagini tramite la fotocamera. Tutto mentre sullo schermo l’utente vede solo una schermata di aggiornamento.

Come riconoscere la frode e scaricare solo app ufficiali

La prima regola è controllare sempre l’URL nella barra degli indirizzi. I siti istituzionali vanno raggiunti digitando l’indirizzo corretto oppure passando da canali ufficiali, non da link ricevuti via messaggio o trovati su pagine non verificate. Per l’Agenzia delle Entrate bisogna fare riferimento al portale ufficiale dell’ente. Per le app, invece, è necessario usare solo gli store riconosciuti o le pagine istituzionali che rimandano ai download corretti.

Il CERT-AgID invita a non installare file APK proposti da siti incontrati durante la navigazione, anche quando la pagina sembra familiare. Un aggiornamento dell’app IO non va scaricato da un sito che imita un altro ente e non deve richiedere procedure strane fuori dai canali ufficiali. Se l’installazione è già stata fatta, conviene scollegare il dispositivo dalla rete, contattare la propria banca, cambiare le password da un altro apparecchio sicuro e rivolgersi a un tecnico o alle autorità competenti. In casi come questo, pochi minuti possono davvero fare la differenza.