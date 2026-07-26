App IO, arriva finalmente la novità che stavamo aspettando ma occhio a non commettere questo errore

L’app IO allarga il suo portafoglio digitale e porta sullo smartphone nuovi documenti pubblici.

Una novità attesa, in questi giorni di luglio 2026, da milioni di cittadini che già usano l’IT-Wallet per tessera sanitaria, patente e altri documenti. Ma c’è un intoppo da non sottovalutare: una parte degli utenti non riesce ancora a caricare la patente di guida. Il problema riguarda i cognomi con caratteri speciali, come ä, ö o ü, che il sistema può non leggere correttamente.

ISEE, titoli di studio e certificati: cosa arriva nel portafoglio digitale

Il portafoglio digitale dell’app IO si prepara ad accogliere nuovi documenti. Si parte dall’ISEE, poi arriveranno titoli di studio, titoli accademici e certificati di iscrizione a scuola e università. La fase, secondo le comunicazioni sul progetto, è ancora di prova e serve a collegare l’app alle banche dati pubbliche, in particolare a quelle del Ministero dell’Istruzione e dell’Interno. Non sarà soltanto una cartella digitale da aprire ogni tanto.

L’idea è avere sul telefono documenti utili nei rapporti con scuole, università, Comuni e servizi pubblici. Nel pacchetto entrano anche i dati su residenza, diritti politici e iscrizione alle liste elettorali, attraverso l’ANPR, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Per molti cittadini potrebbe voler dire meno code agli sportelli e meno richieste sparse sui siti degli enti. “L’idea è trovare tutto nello stesso punto”, spiegano fonti vicine al progetto. I tempi, però, dipenderanno dall’esito dei test tecnici.

Patente bloccata per i cognomi con umlaut: dove nasce l’errore

Il nodo più concreto, al momento, riguarda la patente sull’app IO. Alcuni cittadini con cognomi che contengono vocali con i due puntini, cioè l’umlaut presente in lettere come ä, ö e ü, non riescono a scaricare il documento digitale. Il caso tocca soprattutto zone come l’Alto Adige, dove i cognomi di origine tedesca o ladina con questi caratteri sono piuttosto comuni.

Il meccanismo è semplice negli effetti: se i dati inseriti nell’app non coincidono alla perfezione con quelli presenti negli archivi della Motorizzazione Civile, il sistema ferma tutto. Può bastare una trascrizione diversa, una lettera trasformata male, un carattere letto in modo non identico. E la patente resta fuori dal portafoglio digitale. Per l’utente il risultato è netto: accesso negato, anche se la sua identità è corretta.

Motorizzazione e PagoPA: cosa serve per sbloccare l’accesso

Secondo PagoPA, la società che sviluppa e gestisce l’infrastruttura dell’app IO, l’anomalia non nascerebbe dall’app, ma dai dati conservati nell’anagrafe della Motorizzazione. In sostanza, l’app confronta le informazioni dell’utente con quelle ufficiali e, se trova una differenza, non può rilasciare la patente digitale. Serve quindi un intervento sugli archivi, con controlli mirati sulle trascrizioni dei cognomi e sui caratteri speciali.

Non è un particolare da poco: il portafoglio digitale funziona solo se le banche dati pubbliche usano dati coerenti, anche nei segni grafici meno frequenti. La Motorizzazione dovrà capire da dove nasce l’errore e correggere le incongruenze. Solo allora gli utenti coinvolti potranno caricare la patente nell’app senza altri passaggi. Nel frattempo, la patente fisica resta valida e utilizzabile. Il caso, però, mostra quanto la digitalizzazione dei documenti dipenda ancora dalla qualità dei dati di partenza.