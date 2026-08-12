Queste sono le 4 App gratuite che non devono mai mancare sul tuo PC

Sui PC Windows ci sono programmi gratuiti che continuano a essere installati quasi automaticamente, anche dopo anni di aggiornamenti del sistema operativo. Non è una questione di nostalgia: semplicemente risolvono bene problemi molto concreti.

Aprire video senza preoccuparsi del formato, comprimere e scompattare file, trovare un documento in pochi secondi o aggiungere a Windows quelle funzioni che Microsoft non ha mai integrato del tutto.

Tra le applicazioni che resistono al tempo ce ne sono quattro in particolare: VLC Media Player, 7-Zip, Everything e PowerToys. Software molto diversi tra loro, ma accomunati da una caratteristica: fanno poche cose e, generalmente, le fanno bene.

VLC e 7-Zip, due programmi gratuiti diventati quasi indispensabili

Per molti utenti VLC Media Player è ancora uno dei primi programmi da installare su un computer nuovo. Il motivo è semplice. Per anni Windows Media Player ha avuto difficoltà con diversi formati audio e video, costringendo spesso a cercare codec, convertitori o programmi alternativi.

VLC, sviluppato dal progetto VideoLAN e distribuito come software libero, ha eliminato gran parte del problema. Si apre il file e, nella maggioranza dei casi, il video parte senza richiedere configurazioni particolari. Filmati di famiglia, vecchi DVD, clip scaricate e formati meno comuni: la popolarità del programma nasce soprattutto da questa capacità di gestire una grande varietà di contenuti senza complicazioni.

Ancora oggi resta uno dei media player gratuiti più conosciuti e viene utilizzato non soltanto su Windows, ma anche su macOS e Linux.

In un ambito diverso, un ruolo simile lo ha avuto 7-Zip. Prima che Windows migliorasse la gestione nativa degli archivi compressi, lavorare con file ZIP e altri formati significava spesso affidarsi a programmi commerciali, versioni di prova e finestre che invitavano continuamente all’acquisto.

7-Zip, creato da Igor Pavlov e distribuito come progetto open source, permette di creare ed estrarre numerosi tipi di archivio e supporta formati molto diffusi come ZIP, TAR e GZIP, oltre al formato 7z. Può inoltre estrarre il contenuto dei file RAR.

Uno dei motivi del suo successo è la semplicità. Una volta installato, molte operazioni possono essere eseguite direttamente dal menu contestuale di Windows: basta fare clic con il tasto destro su un file o una cartella per creare un archivio oppure estrarne il contenuto. Pochi passaggi e praticamente nessun elemento superfluo.

Everything e PowerToys, quando le funzioni di Windows non bastano

La ricerca dei file su Windows è stata per anni una delle funzioni più criticate dagli utenti. Documenti che sembravano impossibili da trovare, risultati poco pertinenti e tempi di attesa non sempre compatibili con chi utilizza il computer per lavoro.

Everything, sviluppato da Voidtools, nasce per fare esattamente il contrario: concentrarsi quasi esclusivamente sulla ricerca dei file e renderla estremamente veloce. Il programma indicizza i nomi dei file presenti sui volumi NTFS e mostra i risultati mentre si digita.

Per chi lavora con molte cartelle, archivi fotografici, dischi esterni o progetti distribuiti in varie directory, la differenza rispetto alla ricerca tradizionale di Windows può essere notevole. Non cerca di diventare un assistente universale e non aggiunge funzioni inutili: serve soprattutto a trovare velocemente ciò che è già memorizzato sul computer.

PowerToys rappresenta un caso diverso, perché arriva direttamente da Microsoft. È una raccolta gratuita e open source di strumenti pensati soprattutto per chi vuole personalizzare Windows e velocizzare alcune operazioni quotidiane.

Il nome PowerToys risale all’epoca di Windows 95, ma la versione moderna è diventata una vera cassetta degli attrezzi. Tra le funzioni più conosciute c’è FancyZones, utile per organizzare le finestre sul desktop, mentre PowerRename permette di rinominare molti file contemporaneamente. Always On Top consente invece di mantenere una finestra sempre visibile sopra le altre.

La raccolta comprende anche strumenti come Color Picker e Keyboard Manager, oltre a numerose altre utility. Non tutte servono a ogni utente, ma è proprio questo il vantaggio di PowerToys: ciascuno può utilizzare soltanto le funzioni che gli permettono di eliminare qualche piccola seccatura nell’uso quotidiano del PC.

Perché queste quattro app continuano a resistere negli anni

La longevità di VLC, 7-Zip, Everything e PowerToys racconta anche qualcosa dell’evoluzione di Windows. Microsoft ha migliorato molti degli strumenti integrati nel sistema operativo: oggi la gestione degli archivi è più completa, la ricerca è cambiata e il sistema supporta più formati rispetto al passato.

Eppure questi programmi continuano a essere installati perché mantengono un vantaggio molto semplice: sono specializzati. VLC punta sulla riproduzione dei contenuti multimediali, 7-Zip sulla gestione degli archivi, Everything sulla ricerca dei file e PowerToys sull’aggiunta di strumenti avanzati a Windows.

Non è quindi soltanto il fatto che siano app gratuite per PC a mantenerle popolari. Conta anche la familiarità. Chi le utilizza da anni sa già cosa aspettarsi quando cambia computer: VLC aprirà quel video con un formato particolare, 7-Zip gestirà l’archivio senza chiedere un abbonamento, Everything troverà rapidamente quel file finito chissà dove e PowerToys permetterà di personalizzare alcune funzioni di Windows.

In un mercato in cui molte applicazioni cambiano frequentemente interfaccia, modello economico e condizioni d’uso, questa continuità ha ancora un valore. Sono programmi nati per risolvere problemi molto specifici e, proprio per questo, sono riusciti a diventare per molti utenti una presenza quasi fissa su ogni nuovo PC.