Quando configuri un nuovo telefono Android, puoi rimuovere cinque app Google che magari non usi, a patto di controllare prima quali funzioni ti servono davvero.

La scelta dipende da cosa fai con lo smartphone. Se segui le riunioni dal computer e apri ogni piattaforma in TV, potresti fare a meno di Google Meet e Google TV. Una tastiera richiede più attenzione: prima di intervenire su Gboard, è meglio averne già configurata un’altra. La lista di How-To Geek comprende Google Home e Google One, due app che vale la pena valutare in base ai dispositivi di casa e alle proprie abitudini.

Google Meet e Google TV: quando puoi farne a meno

Google Meet è la prima app da valutare se rispondi alle videochiamate di lavoro soltanto dal computer. Prima di toglierla, pensa all’ultima volta che hai aperto un invito a una riunione mentre eri fuori. Se ti capita di collegarti lontano dalla scrivania, averla già pronta può evitarti un’installazione all’ultimo minuto. Se invece usi il telefono solo per le chiamate personali attraverso un altro servizio, Meet potrebbe restare inutilizzata per settimane.

Google TV ha senso soprattutto se ti piace cercare film e serie da un unico posto o tenere una lista di titoli da vedere. Se sai già cosa guardare e apri direttamente le tue app di streaming, quel passaggio in più potrebbe servirti poco. Prima di rimuoverla, controlla però se la usi come telecomando per un dispositivo compatibile. In quel caso potresti accorgerti della sua assenza proprio quando il telecomando fisico sparisce tra i cuscini.

Gboard, Google Home e Google One: cosa controllare prima

Con Gboard conviene cambiare l’ordine delle operazioni. Scegli un’altra tastiera predefinita, apri un’app di messaggistica e fai una prova di scrittura. Controlla che siano disponibili le lingue che usi e le funzioni a cui tieni, come la dettatura vocale. Su un Galaxy, per esempio, puoi provare la tastiera Samsung. Se la sostituta funziona come ti aspetti, puoi decidere se tenere ancora Gboard come alternativa.

Google Home merita di restare se la usi per gestire luci, prese o altri dispositivi compatibili. Se a casa non hai apparecchi configurati con l’app, puoi farne a meno fino a quando ti servirà. Con Google One, invece, separa l’app dal servizio: rimuoverla dal telefono lascia attivo l’eventuale abbonamento. Puoi consultare lo spazio dell’account dal sito di Google One e controllare il backup di Android dalle impostazioni del telefono.

La schermata Android per disinstallare un’app – Melablog.it

Come disinstallare o disattivare un’app su Android

Apri il Play Store, tocca l’immagine del profilo ed entra in Gestisci app e dispositivo. Nella scheda Gestisci seleziona l’app e scegli Disinstalla. Su molti telefoni trovi lo stesso comando aprendo le informazioni dell’app dalle impostazioni. Il nome delle voci può variare con il produttore e la versione di Android.

Per alcune app preinstallate potresti trovare soltanto il comando Disattiva, se il produttore lo consente. Se cambi idea, puoi tornare nelle impostazioni e riattivare l’app. Un’app rimossa si può invece cercare di nuovo nel Play Store. Vale la pena fare un passaggio alla volta: dopo ogni modifica, prova la funzione che usavi di solito, dalla scrittura di un messaggio all’apertura di una videochiamata.