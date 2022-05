Antizanzare a Ultrasuoni (Kit da 4): addio insetti a 37€

Il Kit Antizanzare a Ultrasuoni risolve uno dei problemi più grossi di questo periodo dell’anno: la presenza delle zanzare. In modo eco-sostenibile, sicuro per le persone e l’ambiente, e in più tiene a bada anche altri tipi d’insetti. Sicuro ed economico, basta collegare il controllo elettronico alle prese di corrente e addio zanzare.

Come funziona: l’ultima tecnologia a doppio chip invia ultrasuoni per disorientare e perturbare i parassiti, in modo che non possano nutrirsi o nidificare lì e guidarli da casa. Rifiuta efficacemente topi, zanzare, scarafaggi, ragni, insetti, formiche, roach, flea e altro roditori.

🎄 Facile da usare: basta collegare il antizanzare ultrasuoni alla presa a 30-150 cm di distanza dal pavimento e assicurarsi che non ci siano barriere come tende o armadi che coprono davanti al repellente. La maggior parte dei clienti può vedere i risultati entro 3-4 settimane! Allora possiamo dire addio a parassiti e topi!

🎄 Bambini e animali domestici sicuri: la frequenza ultrasonica non è udibile per l’uomo e gli animali domestici, è rispettosa degli animali, ecologica e sicura per i bambini Il repellente per parassiti ad ultrasuoni è sicuro al 100% per i tuoi familiari e animali domestici.

🎄 Ampia copertura efficace: questo repellente ultrasuoni per topi è efficace in un’area interna fino a 120 metri quadrati. Per ottenere ottimi risultati, si consiglia una stanza un repellente perché l’onda ultrasonica non può penetrare pareti e oggetti solidi.