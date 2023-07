ANTEPRIMA PRIME DAY: Ring Intercom Amazon al 63% di sconto! CORRI ORA!

Sei alla ricerca di un sistema di sicurezza intelligente per proteggere la tua casa anche quando sei in vacanza? Beh, abbiamo un’offerta imperdibile per te! Il Ring Intercom Amazon è attualmente in vendita su Amazon a soli 47,99€, con uno sconto incredibile del 63%!

Quando sei lontano da casa, è fondamentale poter monitorare ciò che succede nel tuo ambiente domestico e garantire la sicurezza dei tuoi cari e delle tue proprietà. Il Ring Intercom Amazon è progettato per offrirti tranquillità e controllo in ogni momento.

Le specifiche tecniche del Ring Intercom Amazon sono le seguenti:

Comunicazione bidirezionale : grazie all’audio a due vie, puoi parlare e ascoltare chiunque si trovi vicino al tuo dispositivo.

: grazie all’audio a due vie, puoi parlare e ascoltare chiunque si trovi vicino al tuo dispositivo. Rilevazione del movimento : il sensore di movimento integrato ti avvisa in tempo reale tramite il tuo smartphone o tablet quando viene rilevata una presenza sospetta.

: il sensore di movimento integrato ti avvisa in tempo reale tramite il tuo smartphone o tablet quando viene rilevata una presenza sospetta. Video HD : goditi immagini nitide e dettagliate con la risoluzione video HD a 1080p.

: goditi immagini nitide e dettagliate con la risoluzione video HD a 1080p. Visione notturna : la modalità di visione notturna ti consente di monitorare la tua casa anche al buio, garantendo la massima sicurezza.

: la modalità di visione notturna ti consente di monitorare la tua casa anche al buio, garantendo la massima sicurezza. Compatibilità con Alexa : puoi controllare il tuo Ring Intercom utilizzando comandi vocali attraverso dispositivi compatibili con Alexa.

: puoi controllare il tuo Ring Intercom utilizzando comandi vocali attraverso dispositivi compatibili con Alexa. Archiviazione cloud: i tuoi video possono essere archiviati nel cloud per un accesso sicuro e facile da qualsiasi dispositivo.

Il Ring Intercom Amazon è la soluzione ideale per mantenere la tua casa sicura e monitorata, anche quando sei lontano. Potrai visualizzare chiunque si avvicini alla tua porta, parlare con i visitatori e ricevere notifiche in tempo reale tramite l’applicazione Ring sul tuo smartphone.

Con lo sconto del 63% attualmente disponibile su Amazon, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Acquistando il Ring Intercom Amazon, avrai a disposizione un sistema di sicurezza affidabile e intuitivo a un prezzo incredibilmente conveniente.

Non lasciare nulla al caso quando si tratta di sicurezza domestica. Acquista subito il Ring Intercom Amazon su Amazon al prezzo incredibile di 47,99€ e proteggi la tua casa ovunque tu sia. Ricorda, l’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi non rimandare il tuo acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.