Oggi è impossibile trovare sul mercato del nuovo un computer – desktop o laptop che sia – privo di un’antenna Wi-Fi, integrata e ben nascosta sotto la scocca. Però poi può capitare un malfunzionamento improvviso, oppure si può avere la necessità di una connessione migliore e più stabile che il modulo Wi-Fi integrato potrebbe non garantire.

Le situazione che possono portare una persona a considerare l’idea di acquistare un’antenna Wi-Fi esterna sono tante, ed ecco perché ti segnalo l’ottimo sconto del 30% – tramite coupon – sulla proposta di UGREEN, dual-band (5GHz e 2,4GHz) e compatibile sia con i PC Windows che con i Mac di Apple. Grazie alla promo odierna la paghi solo 20,99 euro.

L’antenna Wi-Fi di UGREEN è munita di due antenne regolabili, così le puoi posizionare come meglio preferisci e nella direzione ottimale per una resa massima. La copertura arriva fino a 50 metri.

La velocità è strettamente legata alla qualità della propria rete domestica, ma in generale con la banda a 5.0GHz si raggiungono gli 867Mbps, con quella a 2.4GHz invece i 400Mbps. Ciò significa che con questa antenna puoi svolgere al meglio qualsiasi attività in modo stabile: videogiochi, lezioni online, intrattenimento (Netflix e così via), lavoro.

Questa antenna Wi-Fi è di tipo plug-and-play. La inserisci in una porta USB-A del tuo computer, attendi la configurazione automatica (e l’eventuale installazione di driver) e poi puoi collegarti alla rete che preferisci, proprio come faresti normalmente.

Il gadget è compatibile con PC Windows 11/10/8.1/8/7 e Mac che eseguono macOS 10.11 o versioni successive, tra cui ovviamente l’appena rilasciato Ventura.

📢 Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 30%, e di conseguenza pagare solo 20,99 euro, devi applicare il Coupon. Fallo prima di aggiungere l’articolo al carrello.