Annunciati i rincari da Settembre: disastro telefonia, con pochi euro alla volta stiamo avanzando sempre di più

Il 2026 si sta confermando, mese dopo mese, un anno di rincari per la telefonia. Dopo le numerose rimodulazioni scattate tra gennaio e marzo, gli operatori non si fermano: una nuova ondata di aumenti è già stata annunciata e prenderà il via a partire da settembre, al rientro dalle vacanze, secondo un copione che si ripete con regolarità ormai stagionale.

Il caso più recente riguarda WindTre, che ha comunicato a metà giugno una rimodulazione destinata a un gruppo selezionato di clienti di rete fissa. Dal 1° settembre 2026 il canone mensile di alcune offerte aumenterà di 2 euro, pari a circa 24 euro in più all’anno. Si tratta, nei fatti, della sesta tornata di ritocchi che lo stesso operatore ha annunciato nell’arco degli ultimi dodici mesi per la propria clientela fissa, dopo gli interventi già applicati a settembre e dicembre 2025, e poi a gennaio, marzo e giugno di quest’anno.

Cosa cambierà da settembre per la telefonia

Per inquadrare il fenomeno conviene guardare al quadro complessivo. Secondo le stime diffuse a inizio anno dal Codacons, gli aumenti delle tariffe telefoniche nel 2026 oscillano tra i 12 e i 60 euro annui per utenza, con incrementi mensili che vanno da 1 a 5 euro a seconda dell’offerta. Tutti i principali operatori sono coinvolti: TIM ha avviato più campagne di rimodulazione nel corso dell’anno e introdotto un adeguamento automatico legato all’indice Istat; Fastweb ha previsto rincari tra 1 e 4 euro al mese su diverse offerte mobili storiche; Vodafone ha ritoccato alcune tariffe fisse e business.

Le ragioni addotte dalle compagnie sono sempre le stesse: l’adeguamento all’inflazione, gli investimenti necessari per le reti 5G e la fibra, l’aumento dei costi operativi ed energetici. A pesare, però, è soprattutto un fattore strutturale, la fine della cosiddetta “guerra dei prezzi” che per anni aveva tenuto basse le tariffe. Il mercato si sta concentrando: la convergenza tra Fastweb e Vodafone sotto lo stesso gruppo, e le voci ricorrenti su altre possibili fusioni, lasciano prevedere una concorrenza meno aggressiva e, di conseguenza, meno pressione al ribasso sui listini.

Per i clienti coinvolti esiste comunque una via d’uscita. Di fronte a una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, la normativa riconosce il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione, oppure il passaggio a un altro operatore mantenendo il proprio numero. Nel caso WindTre il termine per esercitare questo diritto è fissato al 31 agosto 2026, rispettando i 60 giorni dalla comunicazione. La procedura prevede l’invio di una raccomandata o di una PEC con la causale “Modifica delle condizioni contrattuali”, oppure l’uso dei moduli online predisposti dall’operatore.

Il consiglio che arriva dalle associazioni dei consumatori è di non considerare mai il rincaro come inevitabile. Leggere con attenzione le comunicazioni ricevute, verificare la data di decorrenza e confrontare le offerte disponibili tramite i comparatori indipendenti resta, in un mercato così dinamico, l’unico modo concreto per evitare di pagare di più senza accorgersene.