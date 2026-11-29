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Gli angoli attivi su macOS sono una di quelle funzioni che, una volta scoperte, diventano difficili da abbandonare: bastano pochi secondi per configurarle e possono trasformare radicalmente il modo in cui navighi tra le finestre aperte, avvii il salvaschermo o gestisci il desktop. Eppure molti utenti le disabilitano quasi subito, frustrati dalle attivazioni involontarie che capitano mentre si sposta il cursore verso il bordo dello schermo. In questa guida trovi tutto quello che ti serve per usarle in modo intelligente, senza rinunciare alla loro comodità.

Cosa sono gli angoli attivi e a cosa servono

Gli angoli attivi (in inglese Hot Corners) sono un’area sensibile collocata in ciascuno dei quattro angoli dello schermo del Mac. Quando il cursore raggiunge uno di quegli angoli, macOS esegue automaticamente un’azione predefinita. Puoi assegnare a ogni angolo una funzione diversa, oppure lasciarne alcuni disattivati.

Le azioni disponibili coprono le operazioni che si eseguono più frequentemente durante una sessione di lavoro. Tra le più usate c’è Mission Control, che mostra tutte le finestre aperte in una panoramica ordinata: portare il cursore nell’angolo in alto a sinistra e vedere tutto quello che hai aperto in un colpo d’occhio è un’abitudine che fa risparmiare tempo ogni giorno. Puoi anche assegnare la funzione Desktop per nascondere tutte le finestre, o quella per avviare il salvaschermo quando ti allontani dalla scrivania.

Per chi usa un mouse esterno, gli angoli attivi su macOS diventano ancora più potenti: il cursore si sposta con più precisione e raggiunge gli angoli senza sforzo, rendendo il gesto quasi istintivo.

Come configurare gli angoli attivi su macOS

Il percorso per accedere alle impostazioni cambia leggermente a seconda della versione del sistema. Sulle versioni recenti di macOS, con le Impostazioni di Sistema introdotte negli ultimi anni, il percorso corretto è:

→ Leggi anche: macOS: come disattivare il trackpad o personalizzarne le funzioni

Apri Impostazioni di Sistema dal menu Apple o dal Dock.

dal menu Apple o dal Dock. Seleziona la voce Desktop e Dock nella barra laterale.

nella barra laterale. Scorri verso il basso fino a trovare il pulsante Angoli attivi… e cliccaci sopra.

Sulle versioni più vecchie di macOS, che usano ancora le Preferenze di Sistema, il percorso è leggermente diverso: vai su Preferenze di Sistema → Desktop e salvaschermo e cerca il pulsante Angoli attivi… nella schermata principale.

In entrambi i casi si apre una piccola finestra con un’anteprima dello schermo e quattro menu a tendina, uno per ogni angolo. Clicca sul menu dell’angolo che vuoi configurare e scegli l’azione da assegnare. Puoi lasciare un angolo su — (nessuna azione) se preferisci non usarlo. Conferma con OK e le impostazioni sono subito attive.

Come evitare le attivazioni accidentali

Il problema più comune con gli angoli attivi su macOS è l’attivazione involontaria: stai spostando il cursore verso un angolo della finestra per ridimensionarla o cliccare su un pulsante, e invece si apre Mission Control o si oscura lo schermo. La soluzione esiste ed è elegante: associare un tasto modificatore all’angolo attivo.

Quando abbini un modificatore a un angolo, macOS esegue l’azione solo se tieni premuto quel tasto mentre il cursore raggiunge l’angolo. In caso contrario, non succede nulla. Ecco come farlo:

Apri la finestra degli Angoli attivi… come descritto sopra.

come descritto sopra. Tieni premuto uno dei tasti modificatori — ⌘ Comando , ⇧ Maiuscole , ⌥ Opzione o ⌃ Ctrl — mentre clicchi sul menu a tendina dell’angolo che vuoi modificare.

, , o — mentre clicchi sul menu a tendina dell’angolo che vuoi modificare. Vedrai comparire un simbolo del modificatore accanto alle opzioni disponibili. Seleziona l’azione desiderata: il modificatore verrà memorizzato insieme ad essa.

Puoi anche combinare più modificatori tenendoli premuti contemporaneamente, ad esempio ⌘ + ⇧, per rendere il gesto ancora più intenzionale.

Da quel momento, l’angolo si attiverà solo quando sposti il cursore nell’angolo e tieni premuto il tasto scelto. Le attivazioni accidentali diventano praticamente impossibili, e la funzione resta comunque rapida da usare quando la vuoi davvero.

→ Leggi anche: Tre gesti nascosti del trackpad su macOS: spostare finestre e accedere a Mission Control

Quali angoli configurare e con quale logica

Non esiste una configurazione universale: dipende dal tuo flusso di lavoro. Alcune linee guida pratiche possono però aiutarti a partire con il piede giusto.

Gli angoli in alto sono i più facili da raggiungere con il cursore durante la navigazione normale, quindi sono i candidati migliori per le azioni più frequenti, come Mission Control o la visualizzazione del desktop. Gli angoli in basso, invece, sono più vicini al Dock e si raggiungono meno spesso per caso: puoi assegnarci funzioni meno urgenti, come l’avvio del salvaschermo, oppure lasciarli liberi.

Se lavori spesso con più finestre aperte, assegnare Mission Control a un angolo in alto con un modificatore leggero come ⌥ Opzione è una scelta quasi sempre vincente: il gesto diventa naturale in pochi giorni e ti fa risparmiare decine di clic ogni ora. Per chi invece vuole proteggere la privacy quando si allontana dalla scrivania, assegnare il blocco schermo o il salvaschermo a un angolo in basso con un modificatore è una soluzione pratica e immediata.

Puoi consultare la guida ufficiale di Apple sugli angoli attivi per un riferimento aggiornato alle opzioni disponibili nella versione di macOS installata sul tuo Mac.

Una volta trovata la configurazione giusta, gli angoli attivi su macOS smettono di essere un ostacolo e diventano un’estensione naturale del tuo modo di lavorare: il consiglio pratico è di partire con un solo angolo attivo, usarlo per qualche giorno finché il gesto diventa automatico, e solo allora aggiungerne un secondo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.