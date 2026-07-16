Android ora ti avviserà quando un'app inoltra segretamente i tuoi messaggi o si nasconde sullo schermo

L’obiettivo è chiaro: rendere più difficile la vita a chi prova a rubare account, svuotare conti o entrare senza permesso nei profili altrui. La novità, emersa dall’analisi del codice e da documenti tecnici ripresi anche da Msn, tocca uno dei punti più delicati degli smartphone: i permessi concessi troppo in fretta, spesso durante l’installazione di un’app che sembra innocua.

Le nuove notifiche di Android dovrebbero scattare quando un’app usa funzioni considerate rischiose. In particolare, l’inoltro automatico degli SMS e l’attività svolta in modo poco visibile per l’utente. Almeno per ora, non si parla di un blocco secco dell’app: il sistema segnala il comportamento, mostra un avviso e chiede a chi usa il telefono di controllare se quell’azione sia davvero voluta. È una differenza importante. Le app legittime continuano a lavorare, ma per i software malevoli diventa più complicato agire nell’ombra.

Secondo le prime indicazioni tecniche, gli avvisi saranno inseriti nelle funzioni di sicurezza del sistema operativo e potranno comparire in tempo reale, cioè nel momento in cui l’app prova a compiere l’azione sospetta. Google lavora da tempo per rendere più chiaro l’uso dei permessi più delicati: posizione, microfono, fotocamera, notifiche e, appunto, messaggi SMS. Adesso il controllo si allarga anche a quello che succede dietro l’interfaccia. Ed è spesso lì che si nasconde il problema.

Dagli SMS alle app invisibili: cosa verrà segnalato agli utenti

Un avviso di sicurezza sullo smartphone richiama l’attenzione su attività sospette delle app, come SMS inoltrati o app nascoste.

Gli avvisi di Android dovrebbero riguardare prima di tutto le app che tentano di inoltrare SMS verso altri numeri o servizi senza un gesto chiaro da parte dell’utente. Può sembrare un dettaglio tecnico, quasi secondario. In realtà è un passaggio decisivo: così un’app fraudolenta può intercettare codici di verifica, messaggi bancari o notifiche legate agli accessi. In quel momento sul telefono potrebbe comparire un avviso dal senso molto semplice: questa app sta usando gli SMS in modo anomalo.

Il secondo caso riguarda le app che restano nascoste sullo schermo o continuano a funzionare senza mostrare un’interfaccia riconoscibile. Alcuni programmi lo fanno per motivi legittimi, certo. Altri, però, usano questa modalità per registrare azioni, leggere dati o spingere l’utente verso pagine di phishing. Da quanto emerso, il sistema non dovrebbe decidere da solo se l’app sia pericolosa o meno. Segnalerà però il comportamento. E questo può bastare a far scattare il dubbio: perché questa applicazione è ancora attiva?

Perché gli SMS restano un bersaglio nelle truffe e nei furti di account

Il controllo sugli SMS è ancora centrale perché molti servizi li usano per inviare codici di autenticazione, avvisi di accesso e conferme di pagamento. Esistono sistemi più sicuri, come le app di autenticazione o le passkey, ma milioni di persone continuano a ricevere i codici via messaggio. È comodo. Ed è proprio per questo che resta un punto debole.

Le truffe più diffuse partono spesso da lì: un’app scaricata fuori dagli store ufficiali, un falso aggiornamento, un link arrivato su WhatsApp o via email. Dopo l’installazione, il malware chiede permessi molto ampi. Se l’utente li concede, può leggere o inoltrare messaggi senza farsi notare. A quel punto chi attacca può provare a entrare in un account, intercettare il codice temporaneo e completare l’operazione. Tutto in pochi minuti, spesso prima che la vittima capisca cosa sta succedendo.

Per questo l’avviso di Android può avere un peso concreto. Non cancella il rischio, ma introduce un momento di attenzione. Una pausa. L’utente vede che qualcosa non torna e può intervenire prima che il danno sia fatto. Le società di sicurezza informatica lo ripetono da anni: nelle frodi digitali, anche pochi secondi possono fare la differenza.

Avviso di sicurezza su Android: cosa fare subito

Quando compare un avviso legato a SMS inoltrati o a un’app nascosta sullo schermo, la prima cosa da fare è non ignorarlo. Bisogna guardare il nome dell’app indicata da Android, capire se è stata installata da poco e chiedersi se abbia davvero bisogno di quel permesso. Un’app torcia, un gioco o un servizio di sfondi non dovrebbe avere accesso ai messaggi. Se lo chiede, il sospetto è più che legittimo.

Gli utenti possono intervenire dalle impostazioni di Android, entrando nella sezione delle autorizzazioni e togliendo l’accesso agli SMS. Nei casi più sospetti è meglio disinstallare l’app, avviare una scansione con Google Play Protect e cambiare le password degli account più delicati, a partire da email, home banking e servizi di pagamento. Se sono arrivati codici non richiesti o notifiche di accesso da dispositivi sconosciuti, conviene attivare subito l’autenticazione a due fattori con un metodo diverso dagli SMS.

Resta valido anche il consiglio più semplice, e spesso il più dimenticato: scaricare app solo da fonti affidabili, leggere le autorizzazioni prima di concederle e diffidare dei file ricevuti tramite link. Le nuove notifiche di Android aiutano, ma non sostituiscono l’attenzione dell’utente. Sono un campanello d’allarme. Quando suona, meglio ascoltarlo.