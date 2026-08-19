Rete Wi-Fi nascosta su Android: come trovarla e connettersi in pochi secondi

Chi usa uno smartphone Android può collegarsi a una rete Wi-Fi nascosta anche se non la vede nell’elenco delle connessioni disponibili. Serve però conoscere già tre dati: nome della rete, password e tipo di sicurezza. È una procedura utile a casa, in ufficio o negli spazi condivisi, dove chi gestisce il router ha scelto di non mostrare il segnale per limitare gli accessi indesiderati.

Rete Wi-Fi nascosta: cos’è e perché Android non la mostra

Una rete Wi-Fi nascosta è una rete wireless che non mostra pubblicamente il proprio SSID, cioè il nome con cui telefoni, computer e tablet la riconoscono quando cercano le connessioni vicine. Il router continua a funzionare, il segnale c’è, ma Android non lo inserisce nella lista delle reti disponibili. Per chi guarda lo schermo, l’effetto è quello: sembra che quella rete non esista.

È una scelta frequente nelle reti di casa, negli uffici o nei servizi condivisi. Chi la gestisce preferisce rendere meno visibile la connessione, così da scoraggiare tentativi casuali di accesso da parte di chi si trova nei dintorni: sul pianerottolo, in un bar, in una piccola sede di lavoro.

Va detto con chiarezza: nascondere il nome della rete Wi-Fi non è una protezione sufficiente. Gli esperti di sicurezza lo ripetono da anni. La vera difesa resta una password robusta, lunga, non usata altrove, insieme a protocolli aggiornati come WPA2 o WPA3, ormai presenti sulla maggior parte dei router recenti. Il SSID nascosto può aiutare, ma da solo non basta.

SSID, password e crittografia: cosa serve prima di iniziare

Prima di tentare il collegamento da Android bisogna avere sotto mano tre informazioni precise: SSID, password Wi-Fi e tipo di crittografia impostato sul router. Il primo dato è quello più facile da sbagliare. Va scritto esattamente com’è stato impostato: una maiuscola al posto di una minuscola, uno spazio saltato o un trattino fuori posto possono bloccare tutto.

Poi c’è la password della rete. Anche qui contano maiuscole, minuscole, numeri e simboli. L’errore, spesso, è in un dettaglio: uno “0” scambiato per una “O”, una “l” minuscola confusa con una “I” maiuscola. Piccole cose, ma decisive.

Infine serve sapere qual è la sicurezza Wi-Fi usata dal router. Nei menu Android può comparire come WPA/WPA2-Personal, WPA3-Personal o con nomi molto simili, a seconda del telefono. Samsung, Xiaomi, Oppo, Motorola e Google Pixel seguono percorsi quasi uguali, ma qualche voce può cambiare. Se il protocollo non è chiaro, meglio controllare nel pannello del router o chiedere a chi amministra la rete.

Come aggiungere manualmente una rete Wi-Fi nascosta su Android

Per collegare uno smartphone Android a una rete Wi-Fi nascosta, si parte dalle Impostazioni del telefono. Da lì bisogna entrare in Rete e Internet — su alcuni modelli la voce è Connessioni — e poi toccare Internet o Wi-Fi. Prima cosa: verificare che il Wi-Fi sia acceso. Sembra scontato, ma è una delle prime verifiche quando qualcosa non va.

In fondo alla lista delle reti disponibili compare di solito l’opzione Aggiungi rete. È quella da usare per inserire una connessione che non viene mostrata automaticamente. Nel campo dedicato si scrive il nome esatto della rete, poi si sceglie il tipo di sicurezza e si inserisce la password. Alla fine si tocca Salva.

Se i dati sono giusti e il router è raggiungibile, il telefono si collega come farebbe con una rete normale. Dopo la prima configurazione, Android salva il profilo e può riconnettersi da solo quando torna nel raggio del segnale. In ufficio, per esempio, può succedere appena si entra. Senza rifare ogni volta la procedura.

Su alcune versioni di Android compare anche l’opzione Rete nascosta, o una casella simile, durante l’aggiunta manuale. Se c’è, va attivata. Serve a dire al sistema che quel SSID non viene trasmesso e che quindi il telefono deve cercarlo in modo mirato.

Gli errori più comuni: nome rete, password e sicurezza sbagliata

Il problema più frequente è il nome rete sbagliato. Non per forza per distrazione: spesso i nomi delle reti sono pieni di iniziali, numeri civici, trattini, underscore o sigle aziendali. “Studio_Rossi_5G” non è “studio-rossi-5g”. Android non interpreta: confronta i caratteri, uno per uno.

Anche una password Wi-Fi errata è tra le cause più comuni. Le chiavi lunghe proteggono meglio, ma sono più facili da sbagliare quando si digitano sullo schermo del telefono, soprattutto se vengono copiate da un’etichetta del router o da un messaggio ricevuto in chat. Quando disponibile, conviene usare l’icona per mostrare temporaneamente la password e ricontrollare ogni carattere prima di salvare.

C’è poi la sicurezza non corretta. Se il router usa WPA2 e sul telefono viene scelta un’opzione diversa, la connessione può fallire senza spiegazioni chiare. Android, in questi casi, spesso mostra messaggi generici: “Impossibile connettersi alla rete” oppure “Problema di autenticazione”. Poche parole, e non sempre aiutano.

Da controllare anche la differenza tra reti a 2,4 GHz e 5 GHz. Alcuni router usano nomi separati, altri lo stesso nome per entrambe le bande. Se la rete nascosta è stata impostata solo su una banda, il telefono deve trovarsi in un punto in cui quel segnale arriva bene. Per il primo tentativo, meglio stare vicino al router.

Se Android non si collega: router, filtro MAC e ripristino rete

Se dopo vari tentativi Android non si collega alla rete Wi-Fi nascosta, il primo controllo va fatto sul router. Deve essere acceso, con il Wi-Fi attivo e senza blocchi temporanei. Una spia spenta, un riavvio rimasto a metà o una modifica recente alle impostazioni possono spiegare più di tante ipotesi complicate. Meglio partire da lì.

In alcune reti può essere attivo il filtro MAC, una funzione che lascia entrare solo i dispositivi autorizzati. In quel caso non basta conoscere SSID e password: chi amministra la rete deve aggiungere l’indirizzo MAC del telefono alla lista dei dispositivi ammessi. Su Android questa informazione si trova nelle Informazioni sul telefono o nella sezione sullo stato della rete, con piccole differenze tra i produttori.

C’è però un dettaglio da non trascurare. Molte versioni di Android usano di default un indirizzo MAC casuale per proteggere la privacy dell’utente. Se la rete usa un filtro, potrebbe essere necessario comunicare proprio quel MAC associato alla rete specifica, oppure disattivare la randomizzazione per quella connessione, se il telefono lo permette.

Quando tutto sembra corretto ma la connessione ancora non parte, si può provare con due mosse semplici: riavviare lo smartphone e poi riavviare il router. Se non basta, resta il ripristino delle impostazioni di rete. Su molti telefoni si trova in Impostazioni, poi Sistema, Opzioni di ripristino e infine Ripristina Wi-Fi, rete mobile e Bluetooth, o una voce simile.

È una soluzione da usare con cautela: cancella le reti Wi-Fi salvate, i dispositivi Bluetooth associati e, in molti casi, anche alcune impostazioni VPN. Dopo bisognerà configurare di nuovo le connessioni. Ma se il telefono si porta dietro un profilo danneggiato o una vecchia impostazione non più compatibile, può essere la strada più rapida per tornare online.