Android, arriva la funzione salva vita se dimentichi il PIN del tuo telefono

La novità è spuntata nella build Android 17 QPR2 Beta 5 ed è stata segnalata da Android Authority. L’idea è semplice: recuperare l’accesso al telefono tramite il proprio account Google, senza dover cancellare tutto. Una situazione più comune di quanto sembri. Per settimane si usa solo l’impronta o il volto, poi dopo un riavvio, un aggiornamento o un controllo di sicurezza Android chiede il codice. E lì il codice, a volte, non viene più fuori.

Nell’ultima beta di Android 17 QPR2, gli esperti di Android Authority hanno trovato riferimenti a una nuova opzione nelle impostazioni di sblocco dispositivo: “Sblocca con account Google”. La descrizione interna non lascia molto spazio ai dubbi: “Se dimentichi il PIN o la password, sblocca il dispositivo utilizzando il tuo account Google collegato”.

Oggi, se si dimentica del tutto il PIN Android o la password dello smartphone, le alternative sono poche. Spesso si finisce al ripristino alle impostazioni di fabbrica, con la cancellazione dei dati salvati solo sul telefono: foto mai finite nel backup, documenti nella memoria interna, file non sincronizzati. Una dimenticanza banale può trasformarsi in un danno serio.

La funzione, va detto, al momento non è ancora utilizzabile. Non compare come opzione stabile nei menu aperti a tutti. Però la presenza di stringhe e descrizioni dedicate indica che Google sta provando una strada diversa, pensata per ridurre il ricorso al reset completo.

Account Google come chiave di riserva: ecco come potrebbe funzionare

Il meccanismo dovrebbe essere piuttosto lineare: se il proprietario dimentica PIN o password, Android potrebbe chiedere una verifica tramite l’account Google collegato al dispositivo. In pratica, l’account diventerebbe una chiave di riserva. Non uno sblocco libero o automatico, quindi, ma una procedura legata all’identità digitale già registrata sul telefono.

Uno smartphone bloccato con richiesta PIN, simbolo delle nuove opzioni Android per recuperare l’accesso senza reset.

In concreto, l’utente dovrebbe dimostrare di avere davvero il controllo dell’account configurato sullo smartphone. Solo dopo questa verifica il sistema potrebbe consentire di rientrare nel dispositivo, cambiare il codice di blocco o completare il recupero. Restano però molti dettagli da capire: non è chiaro se servirà una connessione internet, se sarà richiesto un secondo fattore o se la procedura scatterà anche dopo diversi tentativi sbagliati.

La novità interessa soprattutto chi usa quasi sempre impronta digitale o riconoscimento facciale. Sono metodi comodi, certo, ma Android continua a chiedere di tanto in tanto il codice principale, per sicurezza: dopo un riavvio, dopo un aggiornamento o dopo un periodo di inattività. Ed è proprio lì che il problema può presentarsi.

Funzione spenta di default: la scelta di Google per non aprire falle

Secondo quanto emerso finora, lo sblocco con account Google dovrebbe essere facoltativo e disattivato di default. In altre parole, gli utenti dovrebbero attivarlo manualmente dalle Impostazioni Android prima di poterlo usare come metodo di recupero.

La scelta ha una logica precisa. Se qualcuno entrasse in possesso dello smartphone e, allo stesso tempo, delle credenziali dell’account Google, una funzione del genere potrebbe diventare un canale in più per arrivare ai dati del telefono. Per questo avrebbe senso lasciare la decisione all’utente, che dovrà valutare il compromesso tra comodità e sicurezza.

È un equilibrio sottile. Da una parte ci sono dati personali, app bancarie, messaggi, documenti. Dall’altra c’è un’esigenza molto pratica: evitare che una semplice dimenticanza obblighi al reset del telefono e alla perdita di file mai caricati sul cloud.

Identità, sicurezza e tempi: cosa resta ancora da chiarire

I punti aperti sono ancora diversi. Google ha introdotto di recente anche strumenti per verificare l’identità e recuperare l’accesso all’account Google, con procedure che in alcuni casi possono includere un selfie di verifica. Non è però confermato che questa tecnologia sarà collegata alla nuova funzione di sblocco Android.

Il nodo principale resta la solidità della verifica. Se il recupero fosse troppo semplice, il telefono sarebbe più esposto. Se invece fosse troppo complicato, rischierebbe di non aiutare davvero chi è rimasto bloccato fuori dal dispositivo. È probabile che Google lavori su più livelli: account collegato, controlli contro le frodi, possibile autenticazione a due fattori e limiti dopo tentativi sospetti.

Sui tempi, per ora, non ci sono annunci ufficiali. La presenza della funzione in Android 17 QPR2 Beta 5 fa pensare a uno sviluppo già avviato, ma non garantisce l’arrivo nella prossima versione stabile. Come spesso accade con le beta, una novità può debuttare in poche settimane, slittare a un aggiornamento successivo o cambiare prima del rilascio.

Per il momento, quindi, la regola resta quella di sempre: conservare il PIN dello smartphone in modo sicuro, tenere attivi i backup e controllare le opzioni di recupero dell’account Google. Se però il test andrà avanti, Android potrebbe presto offrire una via d’uscita meno drastica a chi dimentica il codice. Una piccola cosa, forse. Almeno finché non succede a noi.