Ancora aumenti sulla telefonia: operatori e utenti coinvolti

La società spiega la scelta con la necessità di mantenere la qualità della rete e dei servizi. I clienti coinvolti riceveranno una comunicazione dedicata e potranno scegliere il recesso senza penali entro il 1° gennaio 2027.

La modifica non riguarda tutti i clienti, ma solo una parte di chi ha un contratto di rete fissa Fastweb. L’aumento sarà diverso a seconda dell’offerta: si parte da 0,98 euro al mese e si arriva, nei casi più alti, a 3,52 euro al mese. La nuova tariffa scatterà in bolletta da novembre 2026. Per alcuni utenti, il rincaro può voler dire più di quaranta euro in più all’anno.

Non una cifra enorme, se presa da sola. Ma in una fase in cui le rimodulazioni si moltiplicano, anche questo pesa. Fastweb non ha pubblicato un elenco completo delle offerte interessate: saranno i singoli clienti coinvolti a ricevere un avviso, con il nuovo importo e le istruzioni per accettare la modifica, contestarla o chiudere il contratto.

Le motivazioni dell’operatore: qualità della rete, servizi e sconti confermati

Nella comunicazione agli utenti, Fastweb spiega che l’aumento serve “per continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze”. È la formula scelta dall’azienda per motivare il ritocco dei prezzi sulle offerte di linea fissa. L’operatore richiama anche la qualità della propria rete, indicata come una delle più veloci in Italia per navigare, lavorare da casa, studiare e usare i servizi digitali senza interruzioni. Il riferimento è chiaro: case sempre più connesse, più dispositivi accesi insieme, videochiamate, streaming, cloud.

Un cliente controlla una comunicazione contrattuale vicino al router, simbolo dei rincari sulle offerte di rete fissa.

Fastweb precisa inoltre che gli sconti già riconosciuti resteranno validi. Le promozioni attive o le riduzioni già presenti sul contratto, quindi, non saranno cancellate. L’aumento, però, si aggiungerà comunque al prezzo mensile finale, a meno che il cliente non decida di recedere o passare a un altro operatore.

Comunicazioni ai clienti e calendario: aumenti da novembre, recesso entro il 1° gennaio 2027

I clienti interessati riceveranno una comunicazione da Fastweb con il dettaglio della modifica contrattuale. È il passaggio previsto dalle regole sulle variazioni unilaterali: l’utente deve essere avvisato in anticipo e deve poter scegliere se restare con il nuovo prezzo oppure uscire dal contratto. Gli aumenti partiranno da novembre 2026.

Il termine per esercitare il recesso senza costi aggiuntivi è fissato al 1° gennaio 2027. Entro quella data, chi non vuole accettare la rimodulazione potrà comunicarlo usando i canali indicati dall’azienda. Attenzione alla causale: va indicata la dicitura “Modifica delle condizioni contrattuali”. È un dettaglio importante, perché distingue questo recesso da una normale chiusura del servizio, che in altri casi potrebbe comportare costi di disattivazione o vincoli residui.

Recesso senza penali o portabilità: tutte le procedure via PEC, raccomandata, negozio e MyFastweb

Chi non accetta i rincari può lasciare Fastweb senza penali né costi di disattivazione. Per chiudere la numerazione interessata, l’operatore indica diversi canali: raccomandata A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), con copia del documento d’identità, oppure PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. La richiesta può essere presentata anche in un negozio Fastweb, tramite Servizio Clienti o dall’area MyFastweb, scegliendo la motivazione legata alla modifica delle condizioni contrattuali.

Anche qui la formula da usare resta “Modifica delle condizioni contrattuali”. Chi invece vuole conservare il numero può chiedere la portabilità verso un altro operatore: sarà il nuovo gestore ad avviare il trasferimento, mentre il cliente dovrà comunicare per iscritto a Fastweb, via raccomandata o PEC, che il passaggio avviene per effetto della rimodulazione. La mossa di Fastweb arriva mentre anche altri operatori hanno annunciato aumenti sulle offerte di rete fissa. Tra questi c’è TIM, con rincari previsti da novembre 2026 per alcune tariffe. Per gli utenti, ancora una volta, la differenza la farà l’avviso ricevuto. Da leggere con attenzione, e per tempo.