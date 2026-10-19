Ancora aumenti per le linee telefoniche: è l'ennesimo annuncio di questo periodo

L’operatore lega la modifica alla necessità di mantenere qualità della rete e servizi. La novità riguarda solo alcuni utenti del marchio Vodafone, dopo l’ingresso nel gruppo Fastweb, avvisati tramite comunicazione in fattura o nei canali di assistenza. Chi non vuole accettare il nuovo canone può scegliere il recesso senza penali o il passaggio a un altro operatore, rispettando tempi e modalità indicati.

La modifica comunicata da Fastweb non tocca tutti gli abbonati. Riguarda alcuni clienti con offerta di rete fissa Vodafone già attiva. Nella comunicazione inviata agli utenti interessati si parla di un aumento del canone mensile fino a 3,99 euro al mese, con partenza dalla data indicata nel messaggio personale, collocata a fine novembre 2026.

Per molti clienti il riferimento è il 30 novembre 2026, giorno dal quale dovrebbero entrare in vigore le nuove condizioni economiche. Non siamo quindi davanti a un rincaro generale applicato a tutta la clientela, ma a una modifica contrattuale mirata, legata a specifiche offerte. Nel testo inviato agli abbonati, l’azienda spiega che l’aumento serve “per continuare a garantire la migliore qualità di rete” e offrire servizi adeguati alle esigenze degli utenti. Una formula abituale, ma decisiva sul piano contrattuale: è da quella comunicazione che partono termini e possibilità di scelta.

La comunicazione ai clienti: chiamate illimitate incluse e sconti confermati

Nell’avviso sugli aumenti Vodafone Fisso, Fastweb precisa che, dopo l’entrata in vigore della modifica, l’offerta includerà ogni mese chiamate illimitate nazionali verso fissi e mobili. L’operatore presenta questa novità come parte del nuovo assetto dell’abbonamento, insieme alla conferma degli eventuali sconti già attivi.

Bolletta e router domestico sul tavolo: l’immagine richiama i rincari delle offerte internet fisso e le possibili alternative.

La comunicazione chiarisce infatti che gli sconti attivi continueranno a essere applicati anche dopo la rimodulazione. Per capire quanto cambierà davvero il conto, il cliente può controllare la sezione dedicata ai servizi di rete fissa e mobile del proprio conto, quindi la bolletta o l’area clienti collegata alla linea. Il messaggio, riportato anche da portali specializzati come MondoMobileWeb, rimanda inoltre alle pagine informative di Vodafone, tra cui Vodafone Informa, per ulteriori dettagli. In casi del genere, però, la cosa più utile resta una: leggere la comunicazione personale ricevuta, perché importo, data di partenza e scadenza possono cambiare da contratto a contratto.

Recesso o cambio operatore senza penali: scadenze, canali e causale da indicare

Chi non vuole accettare la modifica delle condizioni contrattuali può recedere oppure passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, entro la scadenza indicata nella comunicazione ricevuta. È quanto previsto dalle regole sulle modifiche unilaterali dei contratti telefonici. Ma tempi e modalità vanno rispettati con attenzione.

La richiesta può essere inviata online tramite il sito voda.it/disdettalineafissa, presentata nei negozi Vodafone, fatta chiamando il 190, spedita con raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (Torino), oppure inviata via PEC all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it.

C’è poi un punto da non dimenticare: nella domanda bisogna indicare la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. La stessa dicitura va usata anche se si passa a un altro operatore, così da collegare la migrazione alla rimodulazione ricevuta e non a una normale scelta commerciale del cliente. Un dettaglio formale, certo, ma può fare la differenza nella gestione della pratica.

Rate residue per attivazione e dispositivi: pagamento mensile o saldo in unica soluzione

Il recesso legato agli aumenti Fastweb per clienti Vodafone Fisso non cancella eventuali rate ancora dovute per costi di attivazione o dispositivi abbinati all’offerta. L’operatore precisa che le somme residue continueranno a essere pagate con la stessa cadenza e lo stesso metodo scelti in precedenza. In pratica, se il cliente stava versando un contributo mensile per l’attivazione o per un apparecchio collegato alla linea, quelle rate potranno andare avanti anche dopo il recesso o il cambio operatore.

È la soluzione prevista in automatico, salvo diversa richiesta dell’utente. In alternativa, il cliente può chiedere il pagamento in un’unica soluzione delle rate residue, indicando questa scelta nella domanda di recesso. Prima di decidere conviene quindi controllare bolletta, area personale e condizioni dell’offerta: non solo il nuovo canone, ma anche eventuali importi ancora da pagare. Solo così si può scegliere con piena consapevolezza se restare, cambiare operatore o chiudere la linea.