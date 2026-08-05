Ancora aumenti annunciati per la telefonia ma in questo modo puoi evitare la spesa

Per alcuni clienti mobili si avvicina una nuova variazione di prezzo, e il punto non è soltanto l’aumento in sé.

Il vero nodo è capire in tempo se la propria linea rientra tra quelle coinvolte e quali possibilità restano aperte per non ritrovarsi a pagare di più senza aver valutato le alternative. In casi come questo, il dettaglio che molti ignorano è proprio quello più importante: leggere con attenzione la comunicazione dell’operatore e muoversi prima della scadenza. Non tutti i clienti saranno toccati allo stesso modo, ma chi riceverà l’avviso farebbe bene a non sottovalutarlo.

Aumenti in arrivo su alcune linee ricaricabili: chi deve controllare subito il messaggio

Dal 3 settembre 2026, per una parte dei clienti TIM con SIM ricaricabile, scatterà una nuova rimodulazione tariffaria. In concreto, il costo mensile potrà aumentare fino a 2,99 euro al mese, ma la modifica non riguarderà automaticamente tutti. L’operatore ha chiarito che saranno interessate solo alcune numerazioni, avvisate tramite SMS informativo inviato direttamente sulla linea coinvolta.

Il messaggio ricevuto è fondamentale, perché non si limita a segnalare l’aumento. Dentro quella comunicazione, infatti, sono indicate anche le soluzioni alternative eventualmente disponibili per il cliente, insieme alle istruzioni da seguire entro i tempi previsti. È proprio qui che spesso nasce il problema: chi usa poco quella SIM, magari perché la tiene in un secondo telefono, in un router o in un dispositivo per la casa, rischia di non leggere l’SMS e di accorgersi della modifica solo quando il nuovo importo è già entrato in vigore.

Il consiglio più prudente è quindi semplice: controllare i messaggi della linea interessata, verificare anche nell’area clienti MyTIM e non aspettare gli ultimi giorni. Quando si parla di modifiche unilaterali del contratto, arrivare tardi può significare perdere un’opzione utile o doversi muovere in fretta senza aver confrontato bene le scelte disponibili.

Come evitare la spesa in più: le alternative previste per alcuni clienti

Per evitare l’aumento, TIM ha previsto in diversi casi alcune possibilità dedicate. Tra queste possono rientrare il passaggio a un’offerta riservata con lo stesso costo attuale, l’attivazione di 50 GB mensili aggiuntivi oppure l’abilitazione del profilo 5G Ultra senza spese extra. Non si tratta però di opzioni identiche per tutti: la combinazione delle alternative può cambiare in base alla linea e all’offerta già attiva.

In uno dei casi indicati dall’operatore, chi vuole mantenere il prezzo attuale ottenendo anche 2 Giga in più deve inviare entro il 21 agosto 2026 un SMS gratuito al numero 40916 con il testo CONFERMO ON. TIM precisa che il messaggio va creato da zero e non inviato come risposta all’SMS informativo. È un dettaglio apparentemente piccolo, ma che può risultare decisivo per la corretta attivazione della proposta alternativa.

Se ci sono dubbi, conviene verificare subito tutti i dettagli tramite MyTIM, contattando il 187 oppure passando in un negozio dell’operatore. In queste situazioni, affidarsi a quello che “si è letto online” non basta: conta soltanto ciò che è stato comunicato sulla propria linea e ciò che risulta nei canali ufficiali collegati al numero interessato.

Recesso senza penali e cambio operatore: le strade da valutare prima della scadenza

Chi non vuole accettare la rimodulazione può usare il diritto di recesso senza penali, chiedendo la cessazione della linea oppure il passaggio verso un altro operatore. È una possibilità prevista proprio nei casi di modifica delle condizioni contrattuali, ma va esercitata seguendo i canali indicati da TIM. L’operatore segnala come opzioni il Servizio Clienti 187, l’area riservata MyTIM, la comunicazione scritta indirizzata a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), l’invio tramite PEC e anche la rete dei negozi TIM.

Nelle richieste scritte è importante allegare un documento di identità e indicare chiaramente la causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. Vale la pena anche conservare tutto: SMS ricevuto, eventuale conferma dell’operazione, ricevuta PEC o pratica aperta con l’assistenza. Sono elementi utili se dovessero sorgere contestazioni o ritardi nella gestione.

Per chi sta pensando di cambiare operatore, il momento giusto per muoversi è prima dell’entrata in vigore dell’aumento. Confrontare nuove offerte, verificare costi reali, eventuali vincoli e qualità del servizio nella propria zona permette di decidere con più calma. In queste situazioni, la differenza non la fa soltanto il rincaro annunciato, ma la velocità con cui si reagisce e la capacità di scegliere la soluzione più conveniente prima che la modifica diventi effettiva.