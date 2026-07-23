Anche la raccomandata diventa digitale, ma occhio al formato: solo questo vale davvero. Differenze tra REM, SERC e SERCQ

A luglio 2026, in Italia e nel mercato europeo dei servizi fiduciari, si parla sempre più spesso di raccomandata digitale via WhatsApp.

Imprese, professionisti e cittadini cercano strumenti rapidi, semplici, magari già a portata di telefono. Ma il punto è un altro: con l’evoluzione della PEC verso modelli come REM, SERC e SERCQ, non conta il nome con cui viene venduto il servizio. Contano le prove. Come ricordano il Regolamento eIDAS e le indicazioni di AgID, bisogna capire che cosa viene davvero certificato: identità del mittente, identità del destinatario, contenuto inviato, data e ora, invio e ricezione.

WhatsApp è solo il canale: senza certificazioni non basta

Una raccomandata digitale via WhatsApp non diventa automaticamente uguale a una PEC o a un recapito qualificato. WhatsApp, come un SMS o una normale email, resta prima di tutto un canale di comunicazione. Può mostrare un messaggio, un numero, una spunta, magari una conversazione intera. Ma questo non basta a provare con certezza chi stesse usando quel telefono alle 9.42 di un martedì mattina. E non dimostra, da solo, che il documento allegato sia rimasto integro.

La prova nasce da ciò che sta intorno al messaggio: identificazione delle parti, registrazione degli eventi, collegamento tra ricevuta e documento, eventuale firma elettronica qualificata, sigillo elettronico, marca temporale e conservazione delle evidenze. In sostanza, il valore non lo dà WhatsApp. Lo dà, quando c’è, il servizio certificato che segue tutto il percorso: prima dell’invio, durante la consegna e dopo.

PEC, REM, SERC e SERCQ: le differenze da conoscere prima di inviare

La PEC italiana certifica accettazione e consegna del messaggio tra caselle certificate. Il gestore del mittente produce la ricevuta di accettazione, quello del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna. Non prova però che il messaggio sia stato letto davvero. E non rende valido, per questo solo fatto, qualsiasi allegato o qualsiasi richiesta.

La REM, Registered Electronic Mail, è il percorso europeo verso cui sta andando la posta certificata, con regole comuni e più attenzione all’identificazione del titolare della casella. In Italia si parla spesso di REM-IT proprio per indicare il passaggio della PEC a un sistema che possa dialogare a livello europeo.

Diverso il caso del SERC, cioè il Servizio Elettronico di Recapito Certificato previsto da eIDAS: registra invio, ricezione e altri passaggi digitali, ma se non è qualificato resta comunque soggetto alla valutazione concreta del giudice. Il livello più forte è il SERCQ, o QERDS: un servizio qualificato fornito da un prestatore autorizzato e inserito nella Trusted List europea. Qui le regole sono più severe su identità, integrità, sicurezza, tempi e riduzione del rischio di modifica dei dati.

Identità, contenuto e ricevute: la checklist per non sbagliare strumento

Prima di comprare o usare un servizio presentato come “alternativa digitale alla raccomandata”, la domanda non può essere solo: “ha valore legale?”. Bisogna chiedere che cosa sia davvero qualificato: il recapito, la firma, il sigillo, la marca temporale o soltanto la conservazione. Va poi verificato se il fornitore compare nella Trusted List per quello specifico servizio, non semplicemente come azienda.

Altro punto decisivo: come viene identificato il destinatario. Un codice OTP dimostra l’accesso a un numero o a una casella, ma non sempre identifica una persona. Strumenti come SPID, CIE o una procedura di riconoscimento forte danno un legame più solido. Conta anche che cosa viene consegnato: documento completo, copia, link a un’area riservata o semplice notifica.

Per una prova più robusta, la soluzione più completa resta spesso la combinazione tra firma elettronica qualificata sul documento e SERCQ/QERDS per il recapito. Una comunicazione via WhatsApp può far parte del processo, certo. Ma senza identificazione qualificata e senza un servizio riconosciuto, non vale quanto una PEC evoluta o un recapito elettronico qualificato.