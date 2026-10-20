Anche i cavi hanno bisogno di un aggiornamento, non solo i dispositivi: dovresti provvedere subito

Anche alcuni cavi USB-C nascondono componenti elettronici che possono richiedere aggiornamenti firmware, soprattutto quando collegano monitor ad alta risoluzione e dispositivi di ultima generazione.

Non è un problema che riguarda ogni cavetto: si parla soprattutto di cavi attivi e adattatori con chip integrati. Tra USB4, connessioni video e schermi a 120 Hz, un problema di compatibilità potrebbe dipendere anche dal firmware. Prima di sostituire un accessorio che sembra difettoso, vale la pena capire quando è previsto un aggiornamento ufficiale.

Dentro i cavi più evoluti: e-marker, controller e chip attivi

Nei cavi USB-C di fascia più alta, soprattutto quelli pensati per la ricarica potente o per trasferimenti rapidi, può esserci un piccolo chip chiamato e-marker. Serve a dire ai dispositivi collegati che cosa quel cavo è in grado di reggere: quanta potenza può portare, quali velocità dati supporta, quali standard rispetta. Una sorta di carta d’identità elettronica del cavo. Non si vede, non si tocca, ma lavora.

Il discorso si fa ancora più concreto con i cavi attivi USB-C e con alcuni cavi USB4, dove possono comparire componenti come redriver o retimer, pensati per mantenere stabile il segnale anche su distanze maggiori. In certi adattatori USB-C-HDMI, poi, il chip non si limita a far passare il segnale: lo converte. Ed è qui che entra in gioco il firmware, il software interno che regola il comportamento dell’elettronica. Lo stesso principio vale per router, SSD e docking station. Solo che, in questo caso, il software sta dentro un cavo.

Dagli schermi 4K a 120 Hz ai bug di compatibilità: cosa cambia con un update

Un aggiornamento firmware del cavo può risolvere problemi molto pratici: disconnessioni improvvise, computer che non riconosce il collegamento, incompatibilità con un monitor o con una docking station. Difetti che spesso vengono liquidati in fretta con un “il cavo è rotto”. Non sempre è così.

In alcuni casi il produttore mette a disposizione un piccolo programma di aggiornamento, da avviare su PC o Mac, che controlla la versione installata e propone l’update. Ci sono anche situazioni in cui l’aggiornamento sblocca funzioni prima assenti.

Cable Matters, per esempio, offre un updater per alcuni suoi cavi USB-C a HDMI 8K che può permettere, sui Mac supportati, l’uscita 4K a 120 Hz o persino 240 Hz. Nessun trucco: cambia il modo in cui il controller interno gestisce il segnale video. Per chi usa un monitor esterno per giocare, montare video o lavorare con interfacce più fluide, la differenza si vede. E può evitare l’acquisto immediato di un cavo nuovo.

Quando cercare un aggiornamento e quando lasciare il cavo nel cassetto

Non tutti i cavi USB-C devono essere aggiornati. Anzi, nella maggior parte dei casi non c’è nulla da fare. I cavetti comuni, quelli economici o inclusi con vecchi accessori, di solito non hanno un firmware aggiornabile dall’utente. Anche molti modelli con e-marker non offrono strumenti pubblici per l’update.

Vale la pena controllare soprattutto con cavi attivi, adattatori video, modelli certificati per USB4, Thunderbolt o HDMI ad alta risoluzione, meglio ancora se di marca e riconoscibili con un codice prodotto preciso. Quando la procedura esiste, è piuttosto semplice: si cerca il modello esatto sul sito del produttore, si scarica l’utility ufficiale e si collega il cavo seguendo le istruzioni. Alcuni modelli possono avere anche due chip da aggiornare separatamente. Meglio invece stare alla larga da programmi trovati su siti non ufficiali.

Se il cavo funziona bene, ricarica senza problemi, trasferisce dati e manda il video come dovrebbe, conviene lasciarlo stare. Ma se un monitor non arriva ai 120 Hz, un adattatore perde il segnale o una porta sembra capricciosa, prima di buttare tutto nel cassetto una ricerca sul firmware del cavo può valere qualche minuto.