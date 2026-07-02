Amazon Video fa un regalo agli utenti a Luglio con il film che arriva dal Cinema alla TV: imperdibile per tutta la famiglia

Dal 24 giugno 2026, su Prime Video, arriva “Pecore sotto copertura. Una nuova specie di mistero”, il film di Amazon MGM Studios diretto da Kyle Balda e pensato per tutta la famiglia. Una storia curiosa e leggera, ma con un vero cuore da giallo: un gregge di pecore, dopo anni passati ad ascoltare romanzi polizieschi letti dal loro pastore, decide di indagare su un incidente avvenuto nella fattoria.

Un libro giallo letto in fattoria e un gregge curioso: l’atmosfera perfetta per un family mystery tra pecore detective.

Dal romanzo di Leonie Swann al film: il giallo visto dalle pecore

Alla base di “Pecore sotto copertura” c’è “Three Bags Full”, romanzo di Leonie Swann che prende uno dei meccanismi più classici del giallo e lo ribalta con ironia. Qui a seguire le tracce non sono detective, poliziotti o investigatori privati. Sono pecore. La sceneggiatura è firmata da Craig Mazin, che porta quella trovata letteraria dentro un family mystery pensato per parlare anche ai più piccoli, senza rinunciare al piacere dell’indagine. Tutto parte da una fattoria, un luogo chiuso e normale solo in apparenza, dove ogni gesto può diventare un indizio e ogni personaggio umano finisce sotto la lente del gregge. Il bello sta proprio nello sguardo degli animali: non capiscono sempre tutto, spesso fraintendono, ma osservano. E a volte notano dettagli che gli adulti, presi dalla confusione, lasciano passare.

Hugh Jackman pastore lettore e un cast corale tra comedy e mystery

Il nome più forte del film è Hugh Jackman, nei panni di George, un pastore che ogni sera legge romanzi polizieschi alle sue pecore. Lui pensa che il gregge ascolti solo il suono della sua voce. Invece qualcosa resta. E quando un misterioso incidente spezza la routine della fattoria, gli animali provano a mettere in pratica, a modo loro, tutto quello che hanno imparato da quelle letture notturne. Nel cast ci sono anche Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Tosin Cole, con Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein e Rhys Darby. Un gruppo ampio, da commedia corale, che spinge il film verso un tono giocoso ma non caotico. Si ride, ci si insospettisce, arrivano piccoli colpi di scena. E resta la domanda che manda avanti ogni buon giallo: chi ha davvero qualcosa da nascondere?

Prime Video punta sul family mystery: uscita, produzione e pubblico di riferimento

Con “Pecore sotto copertura”, Prime Video allarga la proposta estiva per le famiglie e porta in catalogo un titolo che mescola commedia, mistero e racconto animato per un pubblico largo. Il film è presentato da Amazon MGM Studios ed è una produzione Working Title e Three Strange Angels, con Lindsay Doran, Tim Bevan ed Eric Fellner tra i produttori. Tra gli executive producer figurano anche Phil Lord e Christopher Miller, nomi legati a un intrattenimento capace di funzionare sia per i bambini sia per gli adulti. L’uscita in streaming, fissata al 24 giugno, si inserisce nella piena stagione estiva, quando le piattaforme cercano film da vedere tutti insieme, magari dopo cena, sul divano di casa. Non un giallo cupo, dunque, ma un’indagine con lana, sospetti e un gregge deciso a dimostrare che anche una pecora può seguire una pista.