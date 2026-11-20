Amazon propone un buono sconto fino a 30 euro per il Black Friday, ma l’offerta riguarda soltanto alcuni clienti Prime invitati via email.

L’iniziativa, prevista dal 18 al 30 novembre 2026, richiede un ordine idoneo di almeno 200 euro su Amazon.it. Il codice ottenuto sarà spendibile soltanto a gennaio 2027, su un nuovo acquisto che rispetti le condizioni indicate. Tra articoli esclusi, limiti di disponibilità e possibili resi, leggere la comunicazione ricevuta è essenziale per capire se il vantaggio spetta davvero.

Ordine minimo entro il 30 novembre: come funziona la promozione

La promozione Amazon Black Friday si gioca in due tempi. Il primo scade il 30 novembre 2026: entro quella data il cliente deve completare un ordine idoneo che raggiunga la soglia indicata nella mail ricevuta, nella maggior parte dei casi 200 euro.

Attenzione, però: conta l’importo finale, non il totale provvisorio nel carrello. La cifra viene calcolata dopo eventuali sconti, cancellazioni o resi. Amazon verifica quindi quanto è stato effettivamente speso prima di riconoscere il vantaggio.

Il secondo passaggio arriva più avanti. Dopo l’acquisto valido, l’utente riceve una email con le istruzioni per usare il codice, valido dal 1° al 31 gennaio 2027. Il buono è utilizzabile una sola volta e può arrivare fino a 30 euro, su un nuovo ordine di almeno 30,01 euro. Se il totale supera il valore del codice, la differenza va pagata con carta, con un metodo di pagamento accettato o con Buoni Regalo Amazon.it. Un dettaglio da non trascurare: il codice va inserito al momento del pagamento, passando dalla cassa. Con l’acquisto 1-Click non viene applicato.

Clienti Prime selezionati e acquisti idonei: cosa controllare prima

L’offerta non riguarda tutti gli iscritti ad Amazon. È riservata ai clienti Prime che hanno ricevuto la comunicazione dedicata e che acquistano su Amazon.it usando un metodo di pagamento legato a un indirizzo di fatturazione in Italia. Restano esclusi gli account Amazon Business Prime. C’è anche un tetto massimo: il regolamento parla di 30.000 codici complessivi, distribuiti in ordine di arrivo fino a esaurimento.

Non tutti i prodotti, però, valgono per ottenere o usare il buono. Sono ammessi solo articoli nuovi venduti e spediti da Amazon su Amazon.it. Fuori, quindi, i prodotti dei venditori terzi del Marketplace, anche quando compaiono come “Spedito da Amazon” o idonei Prime. Esclusi anche gli articoli venduti da altri store Amazon europei, come Amazon DE o Amazon UK.

Il codice non può essere usato per Buoni Regalo, prodotti digitali, libri, vino, alimentari, articoli per l’infanzia come il latte in polvere, spese di spedizione o confezioni regalo.

Codice di gennaio, resi e annullamenti: quando il vantaggio si perde

Il punto più delicato riguarda resi e annullamenti. Se l’ordine che ha fatto maturare il codice viene cancellato o restituito, Amazon può decidere di non riconoscere più il buono. Se invece il codice è già stato usato, il suo valore può essere trattenuto dal rimborso. E se il rimborso è già stato versato per intero, la società si riserva di addebitare l’importo sul metodo di pagamento usato per quell’acquisto.

La stessa regola vale per l’ordine fatto a gennaio con il codice promozionale. Se viene annullato o restituito, il codice non torna disponibile e non può essere usato una seconda volta. Non è trasferibile, non ha valore in contanti e non si può sommare ad altri codici promozionali, salvo diversa indicazione di Amazon.

Per chi aveva già in programma una spesa importante durante il Black Friday, il vantaggio può essere reale. Ma solo se l’acquisto era previsto comunque e se tutte le condizioni vengono rispettate.