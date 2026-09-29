Amazon ti ha fatto un regalo ma nemmeno lo sai: sfruttalo prima che sia tardi

L’idea, spiegata da Amazon, è rendere più semplice la gestione di casa, promemoria, acquisti e richieste di tutti i giorni grazie a un assistente basato su intelligenza artificiale.

Per molti utenti Amazon Prime significa soprattutto consegne rapide e Prime Video. Ma dentro l’abbonamento c’è anche Alexa+, la versione più avanzata dell’assistente vocale di Amazon. Secondo quanto indicato dalla società, il servizio è disponibile per chi usa lo stesso account Prime su Alexa, tramite app, sito web, dispositivi Amazon Echo, Fire TV o altri prodotti compatibili. Non è la normale Alexa gratuita, già aperta a tutti: Alexa+ aggiunge funzioni più evolute, con conversazioni più naturali, risposte più complete e una gestione migliore delle richieste che si ripetono nel tempo.

La differenza, spiegano le pagine di supporto di Amazon, sta soprattutto nel modello di AI avanzata usato dal servizio. L’assistente può ricordare alcuni dettagli delle interazioni precedenti, aiutare con la smart home, impostare attività ricorrenti e offrire strumenti in più, come Home Guard e funzioni musicali più ricche. Per chi non ha Prime, il piano Alexa+ Standard è indicato a circa 20 dollari al mese negli Stati Uniti. Gli abbonati Prime, invece, possono usarlo come beneficio incluso. Un punto da non sottovalutare, soprattutto per chi paga già l’abbonamento mensile o annuale ad Amazon.

Come attivare Alexa+: account Amazon, app, Echo e Fire TV

Per attivare Alexa+ con Amazon Prime bisogna partire da una cosa semplice, ma spesso dimenticata: accedere ad Alexa con lo stesso account Amazon su cui è attivo Prime. Solo così il sistema dovrebbe riconoscere in automatico il diritto al servizio, senza codici promozionali o passaggi particolari. Chi non ha mai usato l’assistente può cominciare dall’app Alexa, scaricabile dagli store per smartphone, oppure dal sito di Alexa via browser. In alternativa, si può entrare da un dispositivo Echo appena configurato o da una Fire TV collegata al proprio profilo Amazon.

Uno speaker smart e l’app su smartphone in salotto, per gestire funzioni avanzate dell’assistente vocale e della smart home.

La procedura è quella tipica dei servizi Amazon: login, controllo dell’account, collegamento del dispositivo. A quel punto Alexa+ dovrebbe comparire tra le funzioni disponibili dell’assistente. Amazon precisa però che l’esperienza completa può cambiare in base al dispositivo usato e alla disponibilità delle singole funzioni nei vari Paesi. Meglio quindi controllare che l’app sia aggiornata e che il dispositivo supporti il servizio. Sembra una banalità, ma molti problemi nascono proprio da app vecchie o da profili Amazon diversi usati su telefono, TV e speaker di casa.

Smart home, promemoria e acquisti: le funzioni che servono ogni giorno

Le funzioni più pratiche di Alexa+ riguardano la casa e le piccole cose da fare ogni giorno. Chi ha lampadine, prese, videocamere o termostati compatibili può gestire i dispositivi della smart home con la voce o dall’app, anche da telefono e computer. “Alexa, spegni le luci del soggiorno alle 23”, oppure “ricordami domani alle 8 di chiamare il medico”: comandi semplici, certo. Ma è proprio su queste azioni ripetute che un assistente digitale diventa utile. Non cambia la giornata. Però la rende un po’ più leggera.

C’è poi la parte degli acquisti su Amazon: si possono cercare prodotti, riordinare articoli già comprati o seguire alcune operazioni con i comandi vocali. La novità più interessante resta però quella delle conversazioni: Alexa+ può reggere scambi più lunghi, ricordare informazioni già date e rispondere in modo più coerente rispetto alla versione gratuita. Amazon include anche archiviazione illimitata per le foto e 5 GB per i video nell’esperienza legata a Prime, mentre il piano Standard separato viene indicato con 1 TB di spazio per foto e video. Una differenza da tenere a mente, soprattutto per chi cerca spazio cloud più che funzioni vocali.

Alexa+ non si attiva? Prime Video e altri piani possono fare la differenza

Se Alexa+ non risulta attivo, il primo controllo da fare riguarda il tipo di abbonamento. Amazon distingue tra Amazon Prime, Prime Video e altri piani collegati, comprese eventuali formule limitate alle spedizioni o a servizi specifici. Non tutti danno accesso agli stessi benefici. Chi paga solo Prime Video, per esempio, potrebbe non avere diritto all’inclusione automatica di Alexa+. Lo stesso può succedere se l’abbonamento Prime è sospeso, in pausa o se il metodo di pagamento non è aggiornato. In questi casi il servizio può non comparire, anche quando l’utente pensa di avere un profilo valido.

Un altro nodo è la condivisione Prime e la compatibilità dei dispositivi. Se si usa un account familiare o condiviso, conviene verificare quale profilo abbia davvero l’abbonamento attivo e quale sia collegato all’app Alexa. Amazon consiglia anche di controllare Echo, browser, app e Fire TV, perché non tutti i dispositivi più datati possono offrire l’esperienza completa. Spesso la soluzione è molto semplice: uscire dall’account e rientrare con il profilo giusto. Meglio provarci prima di contattare l’assistenza. Per chi già paga Amazon Prime, in ogni caso, usare Alexa+ gratis resta uno dei vantaggi più interessanti da recuperare tra quelli inclusi nell’abbonamento.