Amazon taglia il servizio dopo anni: utenti infuriati, è un vero colpo basso

Una delle modalità di pagamento più comode di Amazon potrebbe sparire entro pochi mesi, costringendo molti clienti a gestire ogni acquisto in modo diverso.

La formula permette oggi di riunire più ordini in un’unica fattura e rimandare il pagamento, una comodità particolarmente apprezzata da chi compra spesso sulla piattaforma. Per ora si tratta ancora di un’indiscrezione e il possibile cambiamento riguarda il mercato tedesco, dove Amazon non ha ancora confermato ufficialmente il piano.

Fattura mensile Amazon: un solo conto, pagamento rinviato e addebito SEPA

Con l’attuale fattura mensile Amazon, tutti gli acquisti fatti nel corso di un mese finiscono in una sola fattura, emessa all’inizio del mese successivo. Da quel momento il cliente ha 14 giorni di calendario per saldare. Una comodità vera, soprattutto per chi ordina spesso: famiglie, piccoli uffici, utenti che comprano più prodotti a distanza di pochi giorni.

Una scadenza sola, un riepilogo chiaro, meno confusione tra pacchi, resi e consegne. Il pagamento può essere fatto con bonifico bancario; per le fatture in euro è previsto anche l’addebito diretto SEPA. “Era comodo proprio perché faceva ordine”, ha scritto un utente in una discussione online ripresa da blog tedeschi di settore. Poche parole, ma rendono bene l’umore di molti.

Il piano allo studio: ogni ordine pagato da solo, senza rinvio al mese dopo

Secondo l’indiscrezione pubblicata da Caschys Blog, Amazon starebbe pensando a un diverso sistema di pagamento su fattura. In pratica, gli ordini non verrebbero più raccolti a fine mese. Ogni acquisto avrebbe la sua fattura e andrebbe pagato singolarmente, subito, senza il rinvio al mese successivo garantito oggi dalla fattura mensile.

Il servizio cambierebbe volto: non più un conto riepilogativo, ma una fattura legata al singolo ordine. Per chi compra spesso, la differenza si sentirebbe eccome. Un caricatore il lunedì, un libro il mercoledì, prodotti per la casa nel fine settimana: a quel punto diventerebbero più scadenze da seguire, più attenzione da prestare, meno respiro nella gestione dei pagamenti.

Transizione ancora nebulosa: possibile stop alla fattura e metodi alternativi

Il nodo più delicato resta il passaggio da un sistema all’altro. Sempre secondo il report, tra la chiusura della fattura mensile e l’arrivo del nuovo modello potrebbe esserci una fase in cui il pagamento su fattura non sarebbe disponibile.

In quel caso, chi compra su Amazon dovrebbe usare gli altri metodi già previsti dalla piattaforma: addebito diretto, carta di credito, carta di debito o eventuale saldo buono regalo. Al momento, però, non ci sono date ufficiali né comunicazioni inviate in modo generalizzato ai clienti.

Chi usa la fattura mensile non deve fare nulla nell’immediato, se non controllare eventuali avvisi nell’account o nelle email di servizio. Amazon non ha confermato pubblicamente il piano: il taglio resta possibile, ma tempi e modalità sono ancora tutti da chiarire.