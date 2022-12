La domotica da anni ormai è parte integrante della nostra quotidianità, eppure tanti elettrodomestici sono ancora del vecchio tipo, ovvero non-smart. Per aggirare quello che è da tanti è un considerato un problema, basta una presa smart compatibile con gli standard più diffusi per risolvere il problema. E oggi sei fortunato, perché l’Amazon Smart Plug con Wi-Fi compatibile con Alexa è scontata del 48%, quindi puoi concludere l’acquisto a soli 12,99 euro.

Per dirla in breve e semplicemente, Amazon Smart Plug funziona tramite Alexa e ti permette di controllare qualsiasi presa di corrente con comandi vocali. Programma l’accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o controllali da remoto quando sei fuori casa.

È facile da configurare e usare: collegala alla presa di corrente, apri l’App Alexa e attivala con un comando vocale. E poi non è necessario nessun hub per Casa Intelligente, puoi configurare routine e programmi direttamente dalla sopracitata app Alexa.

Certificato per gli umani – Zero affanni, zero fatica, zero stress: perdere la pazienza sarà solo un ricordo.