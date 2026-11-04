Amazon regala un buono sconto a tutti gli utenti che lo attivano

Una mossa che arriva a poche settimane dal Black Friday e che punta a spingere una modalità di consegna alternativa, spesso più comoda nei giorni di acquisti intensi. Attenzione però: l’offerta non vale per tutti e non scatta in automatico. Servono un account idoneo, un ordine minimo, prodotti specifici e il rispetto della scadenza fissata a fine dicembre.

Il buono Amazon da 10 euro non è disponibile per tutti. Come indicano le condizioni della campagna, la promozione è riservata agli utenti selezionati che non hanno mai usato un punto di ritiro Amazon oppure che non lo utilizzano da tempo. Per saperlo bisogna accedere alla pagina dedicata con il proprio account: solo dopo il login Amazon mostra se il profilo rientra nell’offerta oppure no.

Se l’account è idoneo, il cliente può attivare il codice sconto e usarlo su un acquisto successivo, purché rispetti le regole previste. Amazon lega spesso questo tipo di iniziative alla storia dell’account: ordini precedenti, metodi di consegna già usati, zona di residenza e disponibilità dei servizi possono fare la differenza. In sostanza, se non compare il messaggio di conferma, l’offerta non è agganciata a quel profilo. Punto.

Ordine minimo, prodotti ammessi e categorie escluse dallo sconto

Il buono da 10 euro si può usare solo su un ordine di almeno 25 euro, composto da prodotti venduti e spediti da Amazon e destinati al ritiro presso un punto abilitato. Restano quindi esclusi gli articoli venduti da rivenditori terzi, anche se acquistabili sulla piattaforma, così come gli ordini con consegna a domicilio tramite corriere.

Ritiro di un pacco in un punto di consegna con smartphone: immagine di supporto alla promozione sul buono sconto.

Ci sono poi categorie che non contano per raggiungere la soglia minima. Le condizioni citano libri, eBook, contenuti digitali, dispositivi e accessori Amazon, alimenti per neonati e bambini, sigarette elettroniche, buoni regalo, costi di spedizione e gestione, oltre alle confezioni regalo. È un dettaglio da controllare bene: il carrello può superare i 25 euro, ma non essere valido per lo sconto se dentro ci sono prodotti esclusi. In quel caso, al momento del pagamento, il codice non viene applicato. E il motivo, a prima vista, può non essere così chiaro.

Come scegliere un punto di ritiro Amazon tra negozi e Hub Locker

Per usare la promozione, l’ordine deve essere inviato a un punto di ritiro Amazon. La scelta si fa durante l’acquisto, dalla mappa nella pagina di spedizione. Le opzioni comprendono negozi convenzionati e Amazon Hub Locker, gli armadietti automatici presenti in supermercati, centri commerciali, stazioni di servizio e altri luoghi di passaggio.

È una soluzione utile per chi lavora fuori casa o non può farsi trovare al momento della consegna. In molte città, da Milano a Roma, passando per Torino, Bologna e Napoli, i punti di ritiro sono distribuiti tra quartieri residenziali e zone commerciali. In altri comuni, invece, la copertura può essere più ridotta. Dopo la selezione, Amazon mostra indirizzo, orari di apertura o modalità di accesso al locker. Prima di confermare l’ordine conviene controllare due cose: che la consegna al punto scelto sia effettivamente disponibile e che il buono sconto compaia nel riepilogo finale.

Scadenza del 29 dicembre 2026 e tetto massimo di codici disponibili

La promozione è valida fino alle 23:59 del 29 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei codici. Il regolamento fissa infatti un limite massimo di 80.700 codici disponibili. Non è un dettaglio da poco: se vengono assegnati tutti prima della scadenza, l’offerta può terminare senza ulteriori proroghe.

Il periodo copre le settimane prima e dopo il Black Friday 2026, quando gli acquisti online aumentano e molti utenti cercano sconti extra su tecnologia, prodotti per la casa e articoli di uso quotidiano. Chi risulta idoneo farebbe bene a controllare subito le condizioni nel proprio account, senza aspettare gli ultimi giorni di dicembre. Dieci euro non rivoluzionano un carrello, certo. Ma su un ordine minimo da 25 euro, se usati bene, si sentono.