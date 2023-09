Amazon REGALA lo Spazzolino Elettrico Oral-B: oggi a PREZZO SCHOCK

Sei alla ricerca di un’esperienza di pulizia dentale superiore? Non cercare oltre! Amazon ha appena lanciato una fantastica offerta per lo Spazzolino Elettrico Oral-B Genius, disponibile ora a soli 69,99€ grazie ad un incredibile sconto del 35% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una vera e propria occasione da non perdere, approfittane subito!

Spazzolino Elettrico Oral-B Genius: modalità di utilizzo

L’Oral-B Genius non è solo uno spazzolino elettrico, è una rivoluzione nella cura orale. Questo dispositivo è dotato di tecnologia di rilevamento della posizione , che ti aiuta a sapere dove hai già spazzolato e dove no, garantendo una pulizia completa.

La sua batteria al litio di lunga durata ti assicura fino a due settimane di utilizzo con una sola carica. Ma non è tutto: l’Oral-B Genius è dotato di sei modalità di pulizia , dalla pulizia quotidiana alla pulizia delicata, per soddisfare ogni esigenza. E per chi ama viaggiare? Lo spazzolino viene fornito con un elegante astuccio da viaggio che non solo protegge il tuo spazzolino, ma permette anche di ricaricarlo.

Inoltre, la connettività Bluetooth ti permette di collegare lo spaziolino all’app Oral-B sul tuo smartphone. Questa app offre una guida in tempo reale per una pulizia ottimale e ti fornisce feedback immediati sulla tua tecnica di spazzolamento. In pratica, è come avere un dentista personale sempre a portata di mano!

È ora di elevare la tua routine di igiene orale al livello successivo con lo Spazzolino elettrico l’Oral-B Genius! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto bomba del 35%. è lo spazzolino che fa per te. Con un’offerta così vantaggiosa su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per fare l’acquisto ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

