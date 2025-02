Amazon regala le Cuffie Bluetooth di ultima generazione: oggi tue a 11€ (-85%)

Immergiti al meglio nella tua musica preferita spendendo pochissimo con le Cuffie Bluetooth AsiceSound! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 11 euro con uno sconto bomba dell’85%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione schock, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Cuffie Bluetooth AsiceSound: specifiche tecniche e funzionalità

Le Cuffie Bluetooth AsiceSound innanzitutto pesano solo 2,9 grammi, quindi risultano essere leggere come una piuma, offrendo un’esperienza di utilizzo nella massima comodità.

Allo stesso tempo la custodia di ricarica è compatta, grande solo la metà degli altri auricolari, così da poter essere infilata in tasca senza il minimo ingombro. Inoltre i dispositivi sono dotati di resistenza all’acqua IPX7, che previene i danni causati da sudore e gocce di pioggia, per questo sono perfetti anche se pratichi sport all’aria aperta.

Allo stesso tempo, si caratterizzano per un driver dinamico avanzato e forniscono un audio cristallino, in particolare nei bassi, negli alti e in altri aspetti della riproduzione musicale. Anche la modalità di utilizzo è ottimizzata grazie a funzioni touch intelligenti attraverso le quali puoi aumentare il volume, cambiare musica, abilitare l’assistente vocale, monitorare le chiamate e gli avvisi di batteria scarica.

Per finire, l’innovativa tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione veloce ed affidabile per un’esperienza audio immediata e senza interruzioni: basterà estrarre gli auricolari dalla custodia e l’accoppiamento con il tuo dispositivo sarà immediato.

