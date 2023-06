Amazon REGALA l'Apple iPad Pen: solo per oggi è tua a 8 EURO!

Esprimi al meglio la tua creatività sul tuo iPad con questo gioiellino Apple che ti svolterà la vita! Oggi l’Apple iPad Pen TQQ è disponibile su Amazon a soli 8,79€ grazie al coupon del 20% e a un codice promozionale aggiuntivo del 50% di sconto.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

TQQ Apple iPad Pen: come utilizzarla

La TQQ Apple iPad Pen è progettata per offrire una scrittura fluida e un controllo preciso sul tuo dispositivo. Grazie alla sua punta sensibile alla pressione, puoi disegnare, scrivere e annotare con facilità. La penna rileva con precisione la pressione applicata, consentendoti di creare tratti sottili o spessi a seconda della tua intenzione.

Compatibile con una vasta gamma di modelli di iPad, inclusi gli ultimi iPad Air e iPad Pro, la TQQ Apple iPad Pen si connette istantaneamente al tuo dispositivo tramite Bluetooth, offrendoti un’esperienza di utilizzo senza interruzioni. Basta accoppiarla una volta e sarai pronto a iniziare a dare vita alle tue idee.

La penna è dotata di una batteria al litio ricaricabile integrata che offre un’autonomia di utilizzo prolungata. Con una sola carica, puoi utilizzare la TQQ Apple iPad Pen per ore e ore di disegno, scrittura e navigazione senza doverla ricaricare frequentemente.

La TQQ Apple iPad Pen è progettata per essere comoda e facile da usare. La sua forma ergonomica ti consente di tenerla in mano in modo naturale e confortevole per lunghi periodi di utilizzo senza affaticare la mano. Inoltre, il design leggero e compatto la rende perfetta da portare ovunque tu vada.

Questa penna per iPad è dotata di una punta sostituibile, che puoi facilmente cambiare in base alle tue preferenze di scrittura o disegno. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con diverse app di disegno e annotazione, puoi sbizzarrirti nella personalizzazione delle tue creazioni.

Insomma, la TQQ Apple iPad Pen è un accessorio indispensabile per tutti coloro che amano esprimere la propria creatività attraverso il proprio iPad.