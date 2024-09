Amazon REGALA il Motorola G04: costa solo 85€ oggi con la promozione attiva

Il Motorola G04 è lo smartphone ideale per chi desidera combinare eleganza e funzionalità in un dispositivo sottile e raffinato il tutto in un formato entry level. Realizzato con materiali di pregio, questo smartphone non solo appare elegante, ma è anche disponibile in quattro vivaci colori che permettono di esprimere il proprio stile personale.

Il display notchless dell’Motorola G04 offre un’esperienza visiva eccezionale grazie all’aggiornamento rapido e alla modalità Luminosità elevata, che garantisce una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. Questo lo rende perfetto per goderti i tuoi contenuti preferiti con immagini chiare e dettagliate.

Le fotocamere del Motorola G04 sono progettate per scattare foto di alta qualità, pronte per essere condivise sui social media. Grazie alle funzionalità intelligenti, le immagini vengono automaticamente ottimizzate per catturare ogni dettaglio e migliorare ogni scatto.

Inoltre, il Motorola G04 è dotato di prestazioni superiori per il multitasking. Le app si aprono più velocemente e rimangono attive più a lungo, permettendoti di passare da un’app all’altra senza problemi e di gestire più attività contemporaneamente. Il Motorola G04 è un dispositivo che combina un design elegante e materiali di alta qualità con funzionalità avanzate per un’esperienza d’uso ottimale.

Su Amazon, oggi, è disponibile una super promo con sconto del del 35% sul Motorola G04 che viene venduto a 85€.