Amazon Prime fa un regalo agli utenti: un film vietato per anni ora sbarca sul piccolo schermo

Il catalogo di una piattaforma di streaming si rinnova di continuo, e ogni tanto riserva il ritorno di un titolo che ha fatto discutere per decenni. Tra i film disponibili su Prime Video c’è infatti una pellicola che per lunghi anni era praticamente impossibile vedere in Italia, vittima di sequestri e divieti, e che oggi può essere recuperata con pochi tocchi sullo schermo. Si tratta di Cannibal Holocaust, diretto nel 1980 da Ruggero Deodato.

La sua storia giudiziaria è una delle più movimentate del cinema italiano. Pochi giorni dopo l’uscita nelle sale, il film venne sequestrato dalla magistratura e finì al centro di un processo: il realismo estremo delle scene di violenza fece addirittura sospettare che alcune morti fossero reali, tanto che il regista fu costretto a portare in tribunale gli attori per dimostrare che erano vivi e vegeti.

L’arrivo su Amazon Prime video fa felici gli utenti

Il prezzo da pagare, in quella sede, fu però l’ammissione delle uccisioni di animali realmente avvenute durante le riprese, il vero punto dolente che ancora oggi accompagna la pellicola. Solo nel 1984 il film fu dissequestrato e rimesso in circolazione, peraltro con numerosi tagli, mentre la versione integrale ha trovato spazio in home video a partire dai primi anni Duemila. All’estero il destino non fu diverso, con divieti in numerosi Paesi.

Proprio per questo passato il titolo lo presenta come un regalo per gli spettatori: la possibilità di accedere senza fatica a un’opera che per molto tempo era confinata a copie difficili da reperire. Su Prime Video il film è accessibile a noleggio oppure attraverso uno dei canali aggiuntivi della piattaforma, fruibile con il consueto periodo di prova gratuita. Va però chiarito un aspetto, per evitare equivoci: si tratta di un’opera vietata ai minori di 18 anni, con immagini crude e disturbanti, ben lontana da un intrattenimento per tutti. Chi decide di guardarla lo fa più per interesse verso il suo peso storico che per puro svago.

E il peso storico, in effetti, è notevole. Cannibal Holocaust è considerato uno dei capostipiti del cosiddetto found footage, la tecnica del finto materiale ritrovato che mette in scena filmati presentati come autentici. È una formula che, a distanza di vent’anni, avrebbe ispirato pellicole di enorme successo commerciale come The Blair Witch Project, dimostrando quanto un film così controverso abbia comunque lasciato un segno nel modo di raccontare l’orrore. A questo si aggiunge la colonna sonora firmata da Riz Ortolani, dalle atmosfere malinconiche e in stridente contrasto con la brutalità delle immagini, diventata negli anni oggetto di culto a sé.

Il ritorno della pellicola in forma facilmente accessibile si inserisce in un momento di rinnovata attenzione: di recente l’opera è tornata anche sul grande schermo in una versione restaurata in 4K, segno di come certi titoli, per quanto scomodi, continuino a esercitare un richiamo. Per gli appassionati di cinema di genere, ritrovarlo nel catalogo di una piattaforma mainstream è la conferma di un percorso curioso, che ha portato un film un tempo bandito a convivere con le uscite più recenti e patinate.