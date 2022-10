Amazon Prime Day: mai vista una cosa del genere, EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ad un prezzo FOLLE

La EVGA GeForce RTX 3090 è una delle schede video più potenti mai create fino ad oggi. Riesci infatti ad offrire un livello di prestazioni completamente nuovo grazie al supporto per la risoluzione a 8K. Tutto questo è dovuto sopratutto dall’architettura Ampere, la nuova tecnologia di NVIDIA che raddoppia le prestazioni della funzione ray-tracing e utilizza l’intelligenza artificiale con core RT, Tensor Core migliorati e nuovi multiprocessori per garantire delle prestazioni in gaming mai raggiunte prima d’ora. Puoi acquistarla ora grazie al Prime Day di Amazon a soli 1.129,99€ invece di 1.753,00€.

La scheda combinando elementi di design caratteristici, oltre che ad un raffreddamento e all’overclocking EVGA Precision X1, ridefinisce la definizione di prodotto PREMIUM, battendo qualsiasi record sia in termini di prestazioni che di affidabilità. La velocità di clock boost della scheda grafica è di 1725 Mhz. Questo fattore è il numero massimo di cicli che questa scheda grafica può eseguire in un secondo. Questo aumento della velocità lo rende ideale per il rendering di immagini 3D o per l’esecuzione di software complessi.

Altre caratteristiche importanti del prodotto da valutare:

La velocità di clock principale di questa scheda grafica è 1395MHz;

1725MHZ GPU Boost Clock per un’esperienza di gioco eccezionale;

Ci sono tre ventole presenti in questa scheda grafica che garantiranno un raffreddamento ottimale anche in caso di malfunzionamento;

Viene fornito con piastra posteriore in metallo e illuminazione ARGB regolabile;

Il consumo energetico massimo di questo modello è di 350 W;

Offre prestazioni ben al di sopra dello standard medio;

Approfitta ora dello sconto incredibile del 36% e acquista questa scheda video su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.