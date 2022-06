Amazon Prime Day 2022: ecco i primi sconti e offerte

Il Prime Day 2022 è stato finalmente ufficializzato. Durante la due giorni di shopping più amata del web, il 12 e il 13 luglio, gli utenti avranno modo di acquistare i prodotti dei grandi marchi nazionali e delle eccellenza del Made in Italy a prezzi stracciati. Con sconti che nella maggior parte dei casi arrivano al 40% e perfino oltre su migliaia di prodotti di informatica ed elettronica, per la casa e la salute, per la cura del corpo e della persona, e vestiario, outdoor, e giocattoli.

Gli Sconti Partono Prima

Ma udite udite: non bisogna attendere il 12 luglio per risparmiare. Gli sconti in esclusiva per gli iscritti ad Amazon Prime partono già il prossimo 21 giugno. Ecco un assaggio delle migliori offerte:

Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per pochi giorni, sarà possibile provare Amazon Music Unlimited per 4 mesi completamente gratis. Prova gratis Amazon Music Unlimited.

: dal 21 giugno, e per pochi giorni, sarà possibile provare Amazon Music Unlimited per 4 mesi completamente gratis. Prova gratis Amazon Music Unlimited. Audible: i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o che hanno cancellato l’abbonamento da più di 6 mesi) potranno abbonarsi a soli 2,95€ al mese per 6 mesi senza limiti. Basta iscriversi qui.

i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o che hanno cancellato l’abbonamento da più di 6 mesi) potranno abbonarsi a soli 2,95€ al mese per 6 mesi senza limiti. Basta iscriversi qui. Kindle Unlimited: dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime, Kindle Unlimited è gratis per 3 mesi. Iscriviti subito a Kindle Unlimited.

dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime, Kindle Unlimited è gratis per 3 mesi. Iscriviti subito a Kindle Unlimited. Echo & Eero : dall’1 luglio gli ottimi router mesh WiFi della linea eero sono scontati fino al 40%. E dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su Echo Dot e Echo Show 5, Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri. Scopri subito tutte le promo Amazon Prime Day 2022.

: dall’1 luglio gli ottimi router mesh WiFi della linea eero sono scontati fino al 40%. E dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su Echo Dot e Echo Show 5, Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri. Scopri subito tutte le promo Amazon Prime Day 2022. Amazon Fresh: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime ottengono €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che include formaggi, carne, pesce, dessert, snack, bibite e articoli per l’infanzia. Trovi tutto qui.

E per restare sempre aggiornato, oltre che leggere Melablog, non dimenticare che puoi aggiungere i prodotti che ti interessano già nella lista dei desideri o nel carrello, e Alexa li avviserà quando le offerte saranno disponibili.