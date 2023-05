Amazon presenta i nuovi Echo Show 5, Echo Auto e Echo Pop: dettagli e prezzi

Amazon ha presentato oggi una nuova gamma di prodotti Echo: Echo Pop, Echo Show 5 e Echo Auto. Questi dispositivi offrono ai clienti ancora più scelta per accedere a Alexa, l’assistente vocale intelligente e affidabile di Amazon.

“Le vendite di dispositivi con integrazione Alexa hanno superato il mezzo miliardo e l’utilizzo di Alexa è aumentato del 35% lo scorso anno”

ha affermato Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International. Questi nuovi dispositivi offrono ai clienti più opzioni e maggiore praticità d’uso a un valore incredibile.

Echo Pop: la new entry

Il nuovo Echo Pop, disponibile in colori Lavanda e Verde Petrolio, presenta un design semisferico e un suono potente per soli 54,99 euro. Perfetto per piccoli spazi, l’Echo Pop permette ad Alexa di leggere audiolibri, riprodurre podcast, controllare luci e prese intelligenti compatibili, e molto altro ancora.

Nuovi Echo Show 5 e Echo Auto

L’Echo Show 5 (3ª gen) combina la comodità di Alexa con la praticità di uno schermo compatto per 109,99 euro. Il dispositivo offre un suono più nitido e profondo grazie a un sistema di altoparlanti completamente nuovo. Con Echo Show 5, è possibile guardare notiziari, controllare la telecamera Ring, visualizzare liste della spesa o effettuare facilmente videochiamate.

L’ultima generazione di Echo Auto, ora disponibile in Italia a 69,99€, abilita le funzioni intelligenti di Alexa nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Il dispositivo, dotato di cinque microfoni integrati, permette di integrare Alexa all’auto per ascoltare musica, effettuare chiamate, ascoltare nuovi podcast, tenersi aggiornati sulle news e molto altro ancora.

Tutti i nuovi dispositivi Echo sono progettati per proteggere la privacy degli utenti e includono un pulsante per attivare e disattivare i microfoni, la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali, e copri-telecamere integrati per i dispositivi Echo Show. Inoltre, tutti i nuovi dispositivi Echo sono certificati Carbon Trust e il 99% degli imballaggi dei dispositivi è realizzato con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

La nuova famiglia di prodotti Amazon Echo sono già disponibili all’acqusito in preordine, accedendo ai seguenti link: