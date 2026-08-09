Amazon offre una novità importante ai clienti eppure nessuno si è reso conto della nuova opzione

La novità è comparsa senza grandi annunci, direttamente nella fase di pagamento. Per ora riguarda pochi clienti. Ma il segnale, per il mercato, è netto.

Chi accede al proprio account Amazon e arriva alla pagina dei metodi di pagamento può trovare, in alcuni casi, la voce “Paga con iDEAL | Wero”. Non è solo un ritocco grafico. Amazon sta cominciando ad affiancare il nuovo marchio al sistema olandese di bonifico diretto, molto usato nei Paesi Bassi per gli acquisti online e già noto a milioni di clienti.

La procedura, almeno in questa prima fase, resta quasi identica a quella di iDEAL. Il pagamento viene autorizzato tramite la propria banca, spesso dall’app di home banking, senza inserire i dati della carta. Sullo schermo sembra una modifica minima. In realtà dice parecchio.

Secondo la documentazione di Wero e le prime schermate condivise dagli utenti, l’opzione può essere impostata direttamente nell’account Amazon quando la banca del cliente è già collegata al servizio. Per molti, però, la voce ancora non compare. Ed è proprio questo a confermare che il passaggio sarà graduale.

iDEAL verso Wero: il passaggio dovrebbe chiudersi entro il 2027

Quella in corso è una fase di transizione. Amazon mostra insieme iDEAL e Wero perché il vecchio sistema non verrà spento all’improvviso. Il passaggio completo, secondo le informazioni pubblicate dal servizio europeo, dovrebbe concludersi entro la fine del 2027, con una migrazione progressiva di esercenti e banche aderenti.

Acquisto online con conferma via app bancaria: la nuova opzione di pagamento digitale che compare nel checkout.

Per i clienti, almeno nella pratica, dovrebbe cambiare poco. Si sceglie il metodo di pagamento, si passa alla propria banca o all’app collegata, poi si conferma l’operazione. Il messaggio che arriva dalle comunicazioni della European Payments Initiative, il consorzio dietro Wero, è semplice: l’esperienza deve restare immediata.

Il nodo vero è quello tecnico e industriale. Con il passaggio da iDEAL a Wero, un servizio nazionale molto radicato entra in un progetto più grande, pensato per funzionare oltre i confini di un singolo Paese. Prima i pagamenti tra privati, poi gli acquisti online, quindi — nei piani — anche i pagamenti nei negozi fisici. Un passo alla volta, senza scossoni.

Banche abilitate: perché molti clienti Amazon non vedono ancora Wero

Il limite principale, oggi, riguarda le banche aderenti. La funzione è disponibile solo per i clienti con un conto presso istituti già collegati al programma, in gran parte attivi sul mercato olandese. Tra i nomi indicati ci sono ABN AMRO, ING, Rabobank, N26, Revolut, bunq, Knab, Triodos Bank, SNS Bank, RegioBank, ASN Bank, Nationale-Nederlanden, Adyen, Mollie, FINOM Payments, Van Lanschot Kempen, Yoursafe e altri operatori finanziari.

Ecco perché molti utenti tedeschi, italiani o di altri Paesi europei non hanno ancora visto nulla nel proprio checkout Amazon. Se la banca non rientra tra quelle abilitate, l’opzione Wero su Amazon non viene proposta. Non è un errore dell’account. E non c’è una funzione nascosta da attivare nelle impostazioni.

Per l’Italia, al momento, non risultano indicazioni operative diffuse da Amazon su un’estensione immediata del metodo di pagamento ai clienti con conti italiani. Come spesso accade nei servizi finanziari digitali, tutto passa dagli accordi tra piattaforme, banche e circuiti. Solo allora la nuova icona potrà comparire per un pubblico più ampio.

La partita europea contro PayPal, Apple Pay, Visa e Mastercard

Dietro Wero c’è la European Payments Initiative, nata per costruire un sistema comune di pagamento europeo. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da operatori extraeuropei come PayPal, Apple Pay, Visa e Mastercard, che oggi occupano una parte importante dei pagamenti online e da mobile nel continente.

Il progetto non parte da zero. Wero punta a collegarsi direttamente ai conti bancari, usando l’autorizzazione via app e il bonifico istantaneo. Un modello più vicino alla rete bancaria europea che ai wallet tradizionali. Per i consumatori la differenza potrebbe essere poco visibile: stesso telefono, stessa banca, pochi tocchi sullo schermo. Per banche e regolatori, invece, la questione è anche strategica.

L’arrivo su Amazon, uno dei giganti dell’e-commerce, dà al progetto una visibilità nuova. Non significa che Wero sia già pronto a sostituire i metodi più usati. Né che la diffusione sarà veloce in tutti i mercati. Ma la presenza nel checkout del gruppo americano mostra che la fase di prova sta entrando in un terreno molto concreto: quello degli acquisti di tutti i giorni, dove un metodo di pagamento viene giudicato in pochi secondi. Funziona, oppure si passa oltre.