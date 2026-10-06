Amazon, occhio a quell'asterisco quando fai l'ordine: ecco cosa significa

Amazon ha introdotto una nuova funzione per recuperare rapidamente un acquisto dimenticato, ma un dettaglio può cambiare ciò che ci si aspetta dalla consegna.

L’opzione “Aggiungi alla Consegna” permette ai clienti Prime di collegare un altro articolo a una spedizione già programmata. La procedura è semplice e pensata soprattutto per chi compra da smartphone. Ma stessa consegna e stesso pacco non significano necessariamente la stessa cosa.

Il pulsante blu: quando compare e quali prodotti si possono aggiungere

Il segnale da cercare è il pulsante blu “Aggiungi alla Consegna”. Può comparire nella pagina del prodotto o tra i risultati di ricerca, quando Amazon individua una spedizione già in arrivo e un articolo compatibile. La funzione riguarda i clienti Amazon Prime e, almeno per ora, è pensata per chi compra da smartphone o tablet. Da computer, invece, resta il carrello tradizionale.

Possono rientrare prodotti per la casa, articoli per animali, libri, abbigliamento o elettronica. Ma non basta la categoria: devono essere idonei sia il prodotto sia la consegna a cui agganciarlo. Se il pulsante non compare, l’articolo si può comunque acquistare normalmente, come spiegano le informazioni di servizio di Amazon. Semplicemente, non è detto che possa essere collegato alla spedizione già prevista.

Altro dettaglio utile: toccare il pulsante non chiude subito l’acquisto. Prima si apre una schermata di riepilogo con prodotto, indirizzo e data prevista. Solo dopo bisogna selezionare “Conferma e acquista ora”.

L’asterisco sui pacchi: stessa consegna non significa stesso imballaggio

Il punto è tutto qui: stessa consegna non significa automaticamente stesso imballaggio. Amazon precisa che l’articolo aggiunto può arrivare in un pacco separato rispetto all’ordine iniziale, anche se risulta collegato alla consegna già programmata.

In pratica, può succedere di ordinare un prodotto per la casa con arrivo previsto il giorno dopo e, più tardi, aggiungere un libro o un accessorio compatibile. Il sistema aggancia il nuovo acquisto alla spedizione disponibile, ma la gestione può comunque avvenire con due colli distinti. Non è un errore, né un’anomalia.

Per chi si aspettava una sola scatola, o un solo passaggio del corriere, è un dettaglio da tenere presente prima di confermare. La schermata indica la data di consegna prevista per il nuovo articolo, ma non garantisce che tutti i prodotti arrivino materialmente insieme, né che vengano messi nello stesso pacco.

Indirizzo, pagamento e annullamento: i controlli da fare prima di confermare

Prima di usare Aggiungi alla Consegna, meglio fermarsi un attimo e controllare indirizzo, metodo di pagamento e totale dell’ordine. Per il prodotto aggiunto viene usato in automatico l’ultimo indirizzo legato alla spedizione di riferimento: non si può sceglierne uno diverso solo per quell’acquisto. Anche il pagamento viene ripreso dall’ordine originario e non sono accettati metodi che richiedono ulteriori verifiche. Se ci si accorge subito di un errore, nella schermata finale può comparire il comando “Annulla ordine”.

Una volta chiusa, invece, bisogna passare da “I miei ordini”, finché la spedizione non è partita. Dopo l’invio resta il percorso del Centro resi online, secondo le condizioni previste per quel prodotto. La funzione è comoda, soprattutto per chi compra spesso da mobile e vuole recuperare una dimenticanza al volo. Ma va letta per quello che è: un collegamento a una consegna disponibile, non la promessa di un unico pacco.