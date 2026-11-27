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Se ascolti musica in streaming su iPhone, iPad o Mac e non hai ancora provato Amazon Music Unlimited, questo è probabilmente il momento migliore per farlo. In questo periodo di novembre 2026, Amazon propone ai nuovi abbonati la possibilità di ottenere Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi, un’offerta decisamente più generosa rispetto alla prova standard da 30 giorni che il servizio normalmente mette a disposizione. Vale la pena capire come funziona, a chi si rivolge e come integrarlo al meglio nell’ecosistema Apple.

Cosa include l’offerta e a chi è riservata

La promozione è destinata esclusivamente ai nuovi utenti di Amazon Music Unlimited, ovvero chi non ha mai sottoscritto il servizio in precedenza. Se hai già avuto un abbonamento, anche solo in prova, non potrai accedere a questa offerta: Amazon verifica lo storico dell’account prima di applicare le condizioni promozionali.

Tre mesi gratuiti significano accesso completo al catalogo di Amazon Music Unlimited, che include decine di milioni di brani senza pubblicità, ascolto offline, audio ad alta qualità e integrazione con Siri e HomePod. Nessuna limitazione rispetto a un abbonamento a pagamento: si tratta dell’esperienza completa, non di una versione ridotta.

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Al termine del periodo gratuito, il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di 12,99 euro al mese IVA inclusa. È fondamentale segnarlo in agenda: se non vuoi continuare, devi disdire prima della scadenza dei tre mesi. Amazon invia una notifica prima del rinnovo, ma è buona abitudine impostare un promemoria autonomo, magari direttamente sull’app Promemoria di iPhone.

Come attivare Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi su iPhone e iPad

La procedura di attivazione è semplice e si completa interamente dal browser o dall’app. Ecco come procedere su un dispositivo Apple.

Apri Safari su iPhone o iPad e vai alla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited.

su iPhone o iPad e vai alla pagina ufficiale di Amazon Music Unlimited. Accedi con il tuo ID Amazon . Se non hai un account, creane uno: è gratuito e richiede solo pochi minuti.

. Se non hai un account, creane uno: è gratuito e richiede solo pochi minuti. Seleziona il piano individuale e verifica che la pagina mostri la promozione dei 3 mesi gratuiti prima di confermare.

prima di confermare. Inserisci un metodo di pagamento valido. Amazon lo richiede anche per le prove gratuite, ma non addebita nulla finché il periodo promozionale non termina.

Conferma l’iscrizione e scarica l’app Amazon Music dall’App Store se non l’hai già.

Una volta attivato l’abbonamento, puoi usare Amazon Music direttamente su iPhone, iPad, Mac e anche su Apple TV tramite l’app dedicata. Il servizio supporta AirPlay 2, quindi puoi trasmettere l’audio su HomePod o su qualsiasi altoparlante compatibile nella tua rete domestica.

Gestire la disdetta in anticipo: come farlo su iPhone

Attivare la prova è facile; ricordarsi di disdire in tempo è la parte che molti trascurano. Puoi gestire l’abbonamento direttamente dall’app Amazon Music o dal sito, ma il percorso più rapido su iPhone è tramite browser.

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Apri Safari e vai su amazon.it.

e vai su amazon.it. Tocca l’icona del profilo, poi vai su Account e liste e seleziona Il mio account .

e seleziona . Scorri fino a Abbonamenti e servizi e tocca Gestisci abbonamenti .

e tocca . Trova Amazon Music Unlimited e seleziona Annulla abbonamento.

In alternativa, puoi impostare un promemoria sull’app Promemoria di iPhone con data e ora precisi, qualche giorno prima della scadenza dei tre mesi, così non ti fai cogliere di sorpresa dall’addebito automatico di 12,99 euro.

Perché vale la pena provarla anche se usi già Apple Music

Chi è già abbonato ad Apple Music potrebbe chiedersi se ha senso affiancare un secondo servizio. La risposta dipende dalle abitudini di ascolto. Amazon Music Unlimited si integra bene con l’ecosistema Apple, ma offre anche funzioni esclusive come la modalità X-Ray per i testi e una forte integrazione con Alexa, utile se hai dispositivi Echo in casa.

Tre mesi sono un arco di tempo sufficiente per capire se il catalogo e l’esperienza di ascolto ti convincono. Puoi usare entrambi i servizi in parallelo durante la prova, confrontare la qualità audio, l’interfaccia e le playlist editoriali, e poi decidere con cognizione di causa quale mantenere. L’importante è non dimenticare la data di scadenza: la pagina ufficiale di Amazon Music mostra sempre lo stato del tuo abbonamento con la data di prossimo rinnovo.

In sintesi, se sei un nuovo utente e ascolti musica ogni giorno su iPhone o Mac, questa promozione offre un’occasione concreta per esplorare un catalogo vasto senza spendere nulla per tre mesi. Imposta subito il promemoria per la disdetta e goditi la musica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.