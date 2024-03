Amazon: migliori SMARTPHONE a MENO di 150€ in offerta oggi, SVUOTATUTTO

Anche oggi, su Amazon, è una giornata ricca di sconti e promozioni e in particolar modo, in questo articolo andremo a concentrarci su una top 5 dei migliori smartphone in offerta a meno di 150€.

Smartphone in offerta: la top 5 dei migliori a meno di 150€ su Amazon

Trovare uno smartphone che svolga le sue funzioni e che faccia bene il suo dovere non è semplice e, a maggior ragione, non è semplice andando a spendere poco. Oggi, però, segnaliamo una top 5 di dispositivi in offerta su Amazon a meno di 150€:

Samsung Galaxy A05s: partiamo con un telefono Samsung e della linea Galaxy, una linea che presenta ottimi dispositivi per ogni fascia di prezzo e oggi, il Galaxy A05s viene scontato del 18% e venduto alla cifra finale di 146,50€. Tutta la qualità e l’affidabilità di Samsung in un device compatto e comodo per chiunque.

realme C53: realme è un’azienda che, nel tempo, è riuscita a guadagnarsi la fiducia degli utenti con dei dispositivi di qualità a prezzi sempre molto accessibili. Il C53, oggi, di colorazione nera molto elegante viene scontato del 22% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 124€.

Motorola G14: Motorola è un’azienda con una lunghissima storia nella produzione di telefoni e oggi, il G14, con la sua doppia fotocamera da 50MP e una batteria da 5000mAh viene messo in sconto del 39% e viene venduto ad un prezzo super competitivo considerando la qualità generale del telefono: 90,90€.

Samsung Galaxy A14: torna Samsung in questa lista con la sua super batteria da 5000mAh e un processore super veloce octa-core, il tutto in una struttura elegante, nera e piccola e compatta. Lo sconto applicato su Amazon, oggi, è del 43% e viene venduto a 129,98€.

Xiaomi Redmi Note 11S: Xiaomi è un’azienda ormai leader nell’ambito della produzione di smartphone e in particolar modo per tutto il mondo dell’elettronica. Lo Xiaomi Redmi Note 11S è un telefono con un processore MediaTek Helio G96 e una fotocamera quadrupla da 108 MP. Lo sconto applicato è enorme: 53% e il costo totale e finale è di 139,99€.

Questa era una top 5 dei migliori smartphone oggi in offerta su Amazon a meno di 150€. Davvero imperdibili!

