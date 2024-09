Amazon: maxi sconto del 30% su questo mouse da gaming Logitech da VERI PRO

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 rappresenta il vertice della tecnologia per mouse da gaming, offrendo una combinazione unica di velocità, precisione e prestazioni. Questo mouse wireless è ampiamente riconosciuto come un’icona nel mondo del gaming professionale, progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti.

La precisione del G PRO X SUPERLIGHT 2 è garantita dai tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, che assicurano una risposta rapida e una durata prolungata. Questa tecnologia avanzata riduce il ritardo e migliora la reattività, offrendo una precisione senza pari durante il gioco.

Equipaggiato con il sensore ottico HERO 2, il mouse offre un tracking eccezionale con una velocità superiore ai 500 IPS (inches per second). Questo sensore di ultima generazione cattura ogni movimento con precisione millimetrica, assicurando un controllo totale durante le sessioni di gioco più intense.

Il G PRO X SUPERLIGHT 2 si distingue anche per il suo polling rate di 2K, un significativo miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Questo aggiornamento garantisce una comunicazione più veloce tra il mouse e il computer, riducendo ulteriormente il lag e migliorando la performance complessiva. I piedini del mouse, realizzati in PTFE a zero additivi, assicurano una scorrevolezza eccezionale e una durabilità maggiore.

Su Amazon, oggi, il mouse da gaming di casa Logitech viene scontato del 30% con la promo “Ritorno a scuola” e viene venduto a 124,99€.