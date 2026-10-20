Amazon Luna sbarca su Prime Video in Italia: il cloud gaming entra nell’app di streaming

È la mossa con cui Amazon prova a far entrare il cloud gaming nelle abitudini del salotto, accanto a film, serie e sport.

Per usare Amazon Luna su Prime Video basta aprire l’app su un dispositivo Fire TV compatibile e andare nella nuova scheda Giochi, disponibile per gli utenti Prime nei Paesi coinvolti dal lancio. Da lì, spiega Amazon, si entra nel catalogo incluso e si gioca in streaming. Niente installazioni, niente acquisti separati per i titoli compresi nell’abbonamento.

Il debutto parte oggi in Italia, Canada, Francia e Spagna. A novembre toccherà anche ad Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia. A quel punto Luna, tramite Prime Video su Fire TV, sarà presente in tutti i 14 Paesi in cui il servizio è già attivo. Un lancio a tappe, quindi, con un’idea molto chiara: portare i videogiochi nello stesso posto in cui milioni di utenti cercano ogni giorno cosa guardare.

Per chi ha già un account Amazon Prime, la promessa è semplice: aprire l’app, scegliere un titolo e giocare. Senza PC da gaming, senza console sotto la TV, senza attese per scaricare decine di gigabyte. Serve però una connessione stabile: il cuore di Luna resta il gioco in cloud, con l’elaborazione da remoto e il flusso video interattivo che arriva sul televisore.

Il catalogo Prime: da Hogwarts Legacy ad Assassin’s Creed Mirage

Nel catalogo accessibile con Luna su Prime Video, Amazon segnala titoli di richiamo come Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Mirage, Sonic X Shadow Generations e STAR WARS: Galactic Racer. Accanto a questi ci sono giochi più immediati, tra cui Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch e Wobbly Life. La lista, precisa l’azienda, cambierà nel tempo, come succede già per molti servizi digitali in abbonamento.

Smartphone usati come controller mentre sulla TV appare una sezione giochi, a rappresentare il cloud gaming integrato nell’app di streaming.

Il punto non è solo quanti giochi ci siano. Conta anche dove vengono messi. Trovare i videogiochi accanto a film e serie cambia il modo in cui l’utente li scopre: non più dentro uno store separato, ma nella stessa app aperta la sera per scegliere cosa vedere. E magari, finito un episodio, passare a un gioco legato allo stesso universo narrativo diventa un gesto più naturale.

Amazon cita il caso di Batman: Caped Crusader. La nuova stagione della serie animata è disponibile su Prime Video e, tramite Luna, si può avviare anche Batman: Caped Crusader – Chronicles, restando nella stessa app. È un passaggio pratico, ma dice molto sulla direzione scelta: meno passaggi, meno barriere tra visione e gioco.

GameNight e smartphone-controller: il multiplayer arriva in salotto

Dentro Amazon Luna c’è anche GameNight, una raccolta di giochi multiplayer pensati per gruppi, famiglie e serate davanti alla TV. Tra i titoli citati figurano King of Tokyo, Bowling Mayhem, Cranium Planet, Clue, Ticket to Ride e Taboo. Nomi che puntano più alla compagnia che alla sfida da videogiocatori esperti.

La parte più pratica riguarda i controlli. I partecipanti possono usare il proprio smartphone come controller, scansionando un codice QR mostrato sullo schermo. Così non serve comprare accessori in più e più persone possono entrare in partita in pochi istanti. “L’idea è abbassare la soglia d’ingresso”, ha spiegato Amazon nella presentazione del servizio, sottolineando il ruolo della TV come punto di incontro in casa.

Non serve quindi avere un pad per tutti. Basta il telefono che si ha già in tasca. Ed è un dettaglio che cambia l’approccio al gioco condiviso. GameNight guarda non solo ai videogiocatori abituali, ma anche a chi vuole fare una partita breve, magari dopo cena, senza configurazioni complicate e senza tempi morti.

La strategia Amazon: serie, film e videogiochi senza console

L’arrivo di Luna in Prime Video fa parte di una strategia più larga: trasformare l’app di streaming in un unico spazio per l’intrattenimento, dove film, serie TV e videogiochi convivono nello stesso percorso. Per Amazon il vantaggio è chiaro: far passare più tempo agli utenti dentro l’ecosistema Prime e dare più visibilità a Luna, finora percepito soprattutto come servizio separato.

La scelta arriva in un mercato del cloud gaming che cerca ancora un equilibrio. La tecnologia è ormai abbastanza matura per funzionare bene in molte case, ma resta legata alla qualità della connessione e alla forza del catalogo. Proprio il catalogo sarà uno dei punti da seguire nei prossimi mesi: i nomi del lancio aiutano, ma la tenuta del servizio dipenderà dagli aggiornamenti e dagli accordi con editori e sviluppatori.

Per gli abbonati Prime italiani, intanto, la novità è concreta. Chi possiede una Fire TV può trovare i giochi nella stessa app usata per guardare una serie o un film. Senza console, senza installazioni. Una scorciatoia, certo, ma anche un segnale chiaro: l’intrattenimento domestico va verso meno dispositivi separati e più contenuti raccolti sotto lo stesso tetto digitale.