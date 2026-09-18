Amazon lo aveva detto e lo ha fatto: saranno in regalo per gli utenti Prime

L’offerta resta valida fino al 14 ottobre 2026 e passa dal collegamento con un account GOG e dall’accesso tramite Amazon Luna. È una delle uscite del pacchetto mensile riservato agli iscritti Prime, questa volta con due titoli che hanno lasciato un segno profondo nella storia dei videogiochi.

Chi ha un abbonamento Amazon Prime attivo può riscattare Doom e Doom 2 dal 10 settembre 2026 attraverso Prime Gaming, il servizio incluso nell’iscrizione che ogni mese propone giochi per PC, contenuti digitali e bonus per vari titoli. Non è una prova a tempo: una volta aggiunti alla libreria, i due giochi restano legati all’account dell’utente.

Il valore indicato dalla promozione è di 9,99 euro, la cifra che di norma serve per acquistare i due titoli sulle piattaforme digitali coinvolte. A segnalare l’offerta è stato il portale tedesco GIGA, che ha ricordato anche la presenza, nello stesso mese, di altri giochi nel catalogo Amazon. Tra questi ci sono titoli più recenti come Doom Eternal e High on Life, disponibili secondo le regole previste da Prime Gaming e Luna.

Per molti giocatori, soprattutto per chi è cresciuto negli anni Novanta davanti a un monitor a tubo catodico, il richiamo è immediato. Doom non è soltanto un nome famoso. È il simbolo di una stagione in cui gli sparatutto in prima persona stavano ancora trovando forma, ritmo e identità.

Account GOG e Amazon Luna: come aggiungere i giochi alla libreria

Per riscattare Doom e Doom 2 servono un account Amazon Prime e un profilo su GOG, la piattaforma digitale nata come Good Old Games. L’utente deve entrare nella pagina di Prime Gaming, cercare l’offerta dedicata ai due shooter e seguire il link indicato per collegare l’account Amazon a quello GOG.

Postazione PC con laptop e controller retrò, ideale per raccontare il riscatto di due classici shooter in promozione.

Il passaggio coinvolge anche Amazon Luna, il servizio di cloud gaming del gruppo, da cui viene mostrata la promozione e gestito l’accesso ai contenuti disponibili. Una volta completato il collegamento tra gli account, i giochi possono essere aggiunti alla libreria GOG e scaricati su PC con la normale procedura prevista dalla piattaforma.

Nelle offerte Prime Gaming, Amazon usa spesso percorsi diversi in base all’editore o allo store interessato. In questo caso il passaggio da GOG è decisivo: senza un account attivo sulla piattaforma, il riscatto non si chiude. Bastano pochi minuti, ma conviene seguire tutti i passaggi con calma per non lasciare l’offerta a metà.

Offerta valida fino al 14 ottobre: i giochi restano anche dopo la disdetta

La finestra per ottenere Doom e Doom 2 gratis non resterà aperta per sempre. La scadenza fissata è il 14 ottobre 2026. Dopo quella data, salvo proroghe o nuove iniziative, l’offerta non sarà più disponibile tramite Prime Gaming.

Il dettaglio più interessante per gli abbonati riguarda il possesso dei giochi. Dopo il riscatto e l’aggiunta alla libreria personale, i due titoli restano disponibili anche se in seguito l’utente decide di disdire Amazon Prime. È una formula già vista in altre promozioni del servizio: il vantaggio vale durante il periodo di abbonamento, ma il contenuto riscattato resta acquisito.

Naturalmente questo vale solo per chi completa l’operazione entro i termini. Guardare l’offerta o aprire la pagina non basta. Se il riscatto non viene confermato prima della chiusura della promozione, i giochi non vengono associati all’account. Il click finale, in questo caso, fa la differenza.

Perché Doom e Doom 2 sono ancora pietre miliari degli sparatutto

Uscito nel 1993, Doom ha contribuito a definire lo sparatutto in prima persona moderno: azione veloce, livelli pieni di corridoi e passaggi segreti, armi subito riconoscibili e un immaginario cupo fatto di basi marziane, demoni e metallo. L’anno dopo, Doom 2 allargò quella formula con nuove mappe, altri nemici e una delle armi più celebri del genere, la doppietta.

Oggi, sul piano grafico, i due giochi portano addosso tutti gli anni che hanno. Ma il loro peso resta evidente. Hanno influenzato generazioni di sviluppatori, comunità di modder e serie arrivate molto dopo, fino a diventare un riferimento ancora citato quando si parla di design degli shooter. Non è solo nostalgia.

Il protagonista, spesso chiamato Doom Guy, affronta orde di creature infernali tra Marte, basi militari e scenari terrestri, dentro una struttura di gioco secca e senza fronzoli. Pochi dialoghi, tanta azione, un’identità sonora e visiva impossibile da confondere. Per chi non li ha mai provati, l’offerta di Amazon Prime Gaming è un’occasione semplice per recuperarli. Per chi li conosce già, invece, è il pretesto giusto per rimetterli in libreria e, magari, riaprirli una sera qualunque.