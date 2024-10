Amazon lancia la promo sulla SMART TV Hisense da 55 pollici 4K

Hisense è un’azienda leader nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato un mega sconto del 37% sulla smart TV targata proprio Hisense da 55 pollici e 4K: costo finale d’acquisto di 599€.

Offerta folle: sconto del 37% sulla smart TV Hisense

La Smart TV Hisense 55 pollici 4K è una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza visiva straordinaria e una tecnologia avanzata. Con uno schermo da 55 pollici e una risoluzione 4K, questa TV offre immagini nitide e dettagliate, ideali per il cinema, il gaming e la visione di contenuti in alta definizione. La tecnologia Mini-LED con local dimming e il display QLED garantiscono neri più profondi e colori vividi, creando un contrasto eccezionale per un’immagine davvero realistica.

La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicura una visione fluida, mentre il supporto per AMD FreeSync è perfetto per i videogiocatori, riducendo i problemi di tearing e migliorando l’esperienza di gioco. Il processore Hi-View Engine ottimizza le immagini in tempo reale, migliorando la qualità visiva dei contenuti.

Il design della TV è elegante e moderno, con un design senza cornice che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Il telecomando, dotato di ricarica solare, è comodo e innovativo. Inoltre, la tecnologia di connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet e HDMI, offrendo diverse opzioni per collegare dispositivi esterni.

La smart TV VIDAA U7 integra Alexa e supporta Airplay 2 e Android Screen Sharing, permettendo di controllare la TV con la voce e di condividere facilmente i contenuti da dispositivi mobili. Con dimensioni compatte questa TV si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, offrendo prestazioni e funzionalità superiori.

Su Amazon, oggi, la smart TV Hisense viene messa in sconto del 37% e viene venduta al costo totale d’acquisto di 599€.

